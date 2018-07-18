Ещё
Омичка, не платившая алименты, пряталась от приставов за креслом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичка, не платившая алименты, пряталась от приставов за креслом 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Женщину принудительно привели в отдел судебных приставов и ознакомили с материалами уголовного дела. 37-летняя местная жительница вела разгульный образ жизни, из-за чего в 2017 году ее ограничили в родительских правах по отношению к ее четырем детям, а в 2018 году вовсе лишили родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба управления судебных приставов.
Суд обязал ее выплачивать половину дохода на содержание детей в качестве алиментов ежемесячно, но женщина проигнорировала это обязательство. В результате сумма долга составила 306 тыс. рублей.
До этого судебные приставы применяли необходимый комплекс мер, в том числе принудительный арест имущества алиментщицы и привлечение к административной ответственности, но результата это не возымело.
Пристав приехал по месту прописки должницы, но в квартире ее не оказалось. Соседи рассказали, что она собиралась к своей приятельнице. Хозяйка дома сразу с порога сказала, что у нее нет женщины, которую ищут приставы, и предложила осмотреть помещение. Оказалось, что должница пряталась от приставов за креслом, которое стояло в комнате.
— Женщину доставили в отдел судебных приставов, где в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей"), санкция которой предусматривает в том числе и реальное лишение свободы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Омск Здесь: последние новости
Омский суд еле выдержал натиск зрителей по делу "Свидетелей Иеговы" Новосибирские православные активисты требуют призвать к ответу омского вице-губернатора Директор омской школы заставила учитилей отдать ей премии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной186
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа105
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры177
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа219
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»45
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение