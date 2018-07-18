Омичка, не платившая алименты, пряталась от приставов за креслом

Женщину принудительно привели в отдел судебных приставов и ознакомили с материалами уголовного дела. 37-летняя местная жительница вела разгульный образ жизни, из-за чего в 2017 году ее ограничили в родительских правах по отношению к ее четырем детям, а в 2018 году вовсе лишили родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба управления судебных приставов.

Суд обязал ее выплачивать половину дохода на содержание детей в качестве алиментов ежемесячно, но женщина проигнорировала это обязательство. В результате сумма долга составила 306 тыс. рублей.

До этого судебные приставы применяли необходимый комплекс мер, в том числе принудительный арест имущества алиментщицы и привлечение к административной ответственности, но результата это не возымело.

Пристав приехал по месту прописки должницы, но в квартире ее не оказалось. Соседи рассказали, что она собиралась к своей приятельнице. Хозяйка дома сразу с порога сказала, что у нее нет женщины, которую ищут приставы, и предложила осмотреть помещение. Оказалось, что должница пряталась от приставов за креслом, которое стояло в комнате.

— Женщину доставили в отдел судебных приставов, где в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей"), санкция которой предусматривает в том числе и реальное лишение свободы, — сообщили в пресс-службе ведомства.