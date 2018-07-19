Перечень услуг расширился в районном центре «Мои документы» 

Такая информация стала доступна 16 июля.
Центр находится по адресу: бульвар Энтузиастов, дом 2. Туда жители района и города смогут обращаться по вопросам, связанным с налогами. Раньше по этому поводу необходимо было обращаться в специализированные организации. К примеру, теперь горожане имеют право подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого действует налоговый вычет, проинформировали на сайте Агентства городских новостей «Москва».
Отметим, что центр «Мои документы» работает с 08:00 до 20:00.