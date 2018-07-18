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В Киеве заявили, что экипаж судна «Норд» никто не удерживает
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В Киеве заявили, что экипаж судна «Норд» никто не удерживает 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На Украине утверждают, что все члены экипажа судна «Норд» могут покинуть страну.
Киев освобождает моряков с судна «Норд». Об этом заявила пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры Татьяна Тихончик.
По ее словам, арестованных украинскими пограничниками членов экипажа судна никто не удерживает.
«Они могут беспрепятственно вернуться домой», — написала Тихончик на своей странице в Facebook.
Ранее в Верховной раде предложили обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков. С такой инициативой уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко.
Напомним, в конце марта этого года Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море. Несмотря на российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, российских моряков обвинили в незаконном пересечении государственной границы Украины и браконьерстве.
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