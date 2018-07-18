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В Первомайском районе Крыма ливень подтопил село
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В Первомайском районе Крыма ливень подтопил село 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют последствия подтопления в селе Степном Первомайского района. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений, обусловленных дождевыми паводками, в селе Степном Первомайского района произошло подтопление 15 придомовых территорий частных домовладений. К ликвидации последствий дождевого паводка привлечены подразделения МЧС России, задействовано 34 человека личного состава и 7 единиц техники", — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что к настоящему времени обстановка на территории села стабилизировалась. «Производятся откачка воды, а также работы по уборке мусора и расчистке дренажных путей. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Обстановка находится под контролем Центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Республике Крым, организована работа оперативного штаба», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что системы жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме, и напомнили, что экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений на территории полуострова продлено по 19 июля включительно.
В связи с вероятным ухудшением погодных условий в крымском главке МЧС жителей и гостей полуострова призвали во время непогоды соблюдать правила безопасности: закрыть окна и балконы, закрепить на подворьях слабоукрепленные конструкции, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.
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