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Фотостиль и премиальность: Fabula Branding провела ребрендинг ювелирной сети EGO-ART
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Фотостиль и премиальность: Fabula Branding провела ребрендинг ювелирной сети EGO-ART 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Компания Fabula Branding провела репозиционирование и разработала новую айдентику бренда ювелирных изделий EGO-ART. Ритейл-концепцию и архитектурное решение, в основу которого лег обновленный стиль, создала компания Nikoengineering.
Глобальная задача, которая стояла перед агентствами, — осовременить бренд, показав его соответствие ценностям и желаниям аудитории.
Ключевые слова, на которых строится новый характер, — стильный, современный, позитивный, надежный, понимающий.
EGO-ART выделяется среди других ювелирных сетей собственным малотиражным производством, благодаря которому линейка продукции может оперативно обновляться, подстраиваясь под вкусы клиентов и тенденции рынка. Это и стало основным мотивом для нового образа сети: индивидуальный подход к каждому изделию и к каждому покупателю.
Элегантный логотип определяет визуальные константы айдентики. Так, основные тона цветовой палитры — пастельные, нежные, сдержанные.
При этом обязательным инструментом фотостиля являются неординарные композиции. Например, для демонстрации премиальных ювелирных изделий используются нестандартные визуальные приемы с зеркалами. Зеркало — это сильный символический образ, продиктованный именем бренда и новым характером EGO-ART. Такой подход позволяет ярче выделять уникальные изделия, привлекая к ним внимание.
В ракмах ребрендинга преобразились визуальные каналы коммуникации компании.
Ритейл-концепция, в которой акцент сделан на визуальный контакт посетителя магазина с продукцией и комфортный процесс выбора покупки, была внедрена в рекордные сроки. Первый брифинг с заказчиком состоялся в конце декабря 2017 года, а уже в мае 2018-го открылись три магазина, оформленные в новом стиле.
Состав творческой группы:
EGO-ART (клиент) Fabula Branding (ребрендинг и дизайн) Nikoengineering (ритейл-концепция и ритейл-бук)
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