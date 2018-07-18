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В Сети обсуждают красоту жены Дзюбы, которой он изменял
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В Сети обсуждают красоту жены Дзюбы, которой он изменял 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ни для кого не секрет, что будущей женой Артем Дзюба познакомился, когда ему было 23 года. Их история любви похожа на сказку: молодые люди познакомились в канун новогодней ночи в общей компании. Тогда Кристина была увеличена другим мужчиной, но не смогла устоять перед обаянием футболиста, который с первой встречи покорил сердце красавицы.
Супруга Артема Дзюбы приехала из Нижнего Новгорода, и ее роман с перспективным футболистом для многих стал неожиданностью. О влюбленном молодом человеке Кристина знала не много: Артем не стал смущать девушку историями о своих достижениях и высоких доходах. И только родители Кристины рассказали ей о том, с кем она познакомилась на вечеринке, когда дочка показала им фото нового ухажера. В 2012 году возлюбленная футболиста переехала к нему в Москву. А уже через год она родила от Артема сына Никиту. Футболист не скрывает, что самая большая ценность для него это семья.
Артем Дзюба с первого взгляда влюбился в Кристину (Фото: Александр Бундин/"КП")
Однако их отношения трудно назвать идеальными и безоблачными. В 2016 году в семье футболиста разразился скандал: Артема Дзюбу застали с блондинкой, футболист нежно обнимал неизвестную девушку. Позже выяснилось, что спутницей Дзюбы оказалась телеведущая Мария Орзул.
Мария Орзул не смогла увести футболиста из семьи (Фото: Instagram)
После случившегося Кристина могла бы уйти от возлюбленного, забрав с собой сына. Однако девушка нашла в себе силы простить избранника. Позже сам Дзюба признался, что это послужило для него хорошим уроком.
Супруга Артема Дзюбы Кристина (Фото: страница Кристины Дзюбы в Instagram)
В отличие от жен российских футболистов Кристина практически не появляется на публике и не посещает светские вечеринки. Возлюбленная Артема Дзюбы восхитила поклонников красотой и стройностью. Жгучая брюнетка с точеной фигурой смогла не только покорить сердце футболиста, но и сразила своей красотой интернет сообщество.
Маленький Никита гордиться своим папой (Фото: Instagram)
На чемпионате мира по футболу Артем Дзюба не только смог сплотить команду, он подбадривал наших ребят и просил болельщиков поддерживать сборную в решающих матчах, но и стал национальным героем наравне с главным тренером Станиславом Черчесовым.
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