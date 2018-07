Обзор соцсетей: Спарринги Ковалёва, дети Нурмагомедова и скутер Макгрегора

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Становись сильнее каждый день! #бокс #боксер #спорт #Чечня #Хасавюрт #Canada #Montreal #sport #boxing #fight

17 Июл 2018 в 10:56 PDT Йорденис Угас с американской бейсбольной командой

Джарретт Хёрд выходит из апокалипсиса с поясом

@kinglydesign #SwiftArt

16 Июл 2018 в 6:06 PDT Дмитрий Бивол отдыхает на покрышке…

Меньше трёх недель до боя!? #bivolchilemba #hboboxing #vsenabox @jannarussia

17 Июл 2018 в 3:30 PDT …и отмечает пятую годовщину свадьбы

Uno siempre regresa a los lugares donde fue feliz #teamberchelt @venumofficial

16 Июл 2018 в 8:10 PDT Эшли Тиофейн на свадьбе друга, который изменил его жизнь

“You meet thousands of people and none of them really touch you, and then you meet one person and your life is changed forever. ” Very proud of my friend marrying his soulmate. From boys to men. #MondayMotivation #Love #Marriage #Relationship #Forever

16 Июл 2018 в 2:53 PDT Девон Александер уже в форме к бою с Андре Берто 4 августа

140lb days! Always in shape! #comebackoftheyear #aug4th #devonalexander

16 Июл 2018 в 1:41 PDT Геннадий Головкин набирает форму

Тренировки. Самочувствие в процессе отличное. Training camp continues. Feeling great.

16 Июл 2018 в 10:41 PDT Шугар Рэй Леонард со звездой NBA Мэджиком Джонсоном

Beautiful evening at the @hollyrodfdn event on Saturday night honoring @magicjohnson! @hollyrpeete @rodneypeete9 #designcare20

16 Июл 2018 в 6:55 PDT Питер Киллин делает спец упражнение с канатом…

Working on Fast twitch muscles along with endurance to help muscles we never use in everyday life @thenotoriousboxingclub #animalstatus

17 Июл 2018 в 7:28 PDT …и бегает

@sosacrew12 always doing a variety of runs in one session to finish off a run we do sets of suicides along with the shuffles and backward runs #animalstatus

17 Июл 2018 в 5:39 PDT Фазлиддин Гаибназаров благодарит команду

Спасибо большое всей команде за профессиональную работу #fazliddingaibnazarov Thank you very much for the whole team for your professional work @4mikeywilliams #mikeyshotme @trboxing

16 Июл 2018 в 10:07 PDT Флойд Мэйуэзер — первый среди знаменитостей

@FloydMayweather tops the 2018 @Forbes #Celeb100 list in spectacular fashion. A champion in and out the ring. Congratulations! #MoneyMayweather #TheMoneyTeam

16 Июл 2018 в 7:10 PDT Макс Бурсак готовится к тренировке

16 Июл 2018 в 10:28 PDT Амир Хан : «Не спрашивайте меня, почему я бегаю. Спросите себя, почему не бегаете вы»

17 Июл 2018 в 2:06 PDT Джозеф Диас получил нового соперника

Time to EAT! WBA Featherweight TITLE is on the line AUG. 11th! Tickets are on sale now! Link is in bio. #TheComeUp #StrapSeason want a chance to win a signed glove by me? Purchase a ticket post and tag me in it for a chance to win!

10 Июл 2018 в 1:02 PDT Сергей Ковалёв работает в спарринге

#KRUSHER Понедельник день не лёгкий)

17 Июл 2018 в 1:08 PDT Цыганский Король набирает форму

Come at me bro @bendavison_ @mtkglobal @frank_warren_official @btsport @kristianevofit @the_nutritionist18 @isaaclowe6 Belfast, August 18th Windsor Park

17 Июл 2018 в 10:45 PDT Конор Макгрегор возвращается в Ирландию на скутере

Heading home to my beautiful island of Ireland. I am working in the green zone of the McGregor F. A. S. T training program here, but I am forever green in my heart and in my soul. Ireland I love you! Our people

17 Июл 2018 в 9:58 PDT Хабиба Нурмагомедова любят дети

Они говорят, что болеют за Хабиба. #кросс

17 Июл 2018 в 2:11 PDT Хорхе Линарес вернулся к тренировкам

Im back #TeamLinares

