Чемпионат уехал — стадионы остались

В первую очередь, речь пойдет о стадионах, построенных либо реконструированных к чемпионату мира. В Москве Санкт-Петербурге объекты будут, очевидно, востребованы. Даже если 55-тысячную «Зенит Арену» болельщики клуба не будут заполнять на 100% на каждом матче питерского клуба в РФПЛ, «выкатной газон» здесь меняется на танцпол. «Главный метролог» крупнейших площадок страны Сергей Шнуров уже собирал на другом стадионе-участнике игр ЧМ-2018 «Открытие» («Спартак Арена») 50 тысяч зрителей, а в «Олимпийском» — 45 тысяч.

Сложнее ситуация в регионах. Пять стадионов из 12 сразу строились как сорокатысячники. Наиболее показательна история Самары — города, спортивная арена которого два года стабильно числилась самой отстающей от графиков, а в итоге ее высоко оценил даже президент FIFA Джанни Инфантино . Много отзывов о Самаре было у блогеров. Вот что написал, например, норвежец Арилас Берг: «Ваша набережная самая красивая из всех, что я видел. Я успел искупаться в Волге, и могу сказать, что это один из лучших городов, что я видел».

Действительно, Самара за последние полгода прошла дистанцию от потенциально главного разочарования чемпионата до одного из его главных открытий. «Ситуация со стадионом была критическая и отняла много нервов. Примерно столько же, сколько матч Россия-Испания. Мы серьезно отставали, и представили FIFA открыто сказали, что будут отзывать стадион с чемпионата мира. В связи с этим важно, что стадион все-таки удалось сдать в эксплуатацию, и Самарская область не осталась без мирового первенства», — заявил врио главы Самарской области Дмитрий Азаров в интервью Russia Today и другим СМИ только после того, как Самара благополучно проводила шведских и английских болельщиков по окончанию четвертьфинала на «Самара Арене».

Показательно, что предыдущий губернатор Николай Меркушкин отправился в отставку во многом из-за срыва сроков строительства этого стадиона. С апреля по сентябрь 2016 года из-за разногласий генподрядчика и многочисленных подрядчиков строительство было фактически заморожено. Сам Меркушкин постоянно называл разные цифры готовности стадиона, но, по официальному заключению FIFA, в декабре 2017 года «Самара Арена» была готова только на 65%. То есть за четыре предыдущих года было сделано две трети стадиона, а треть команде нового врио губернатора предстояло осилить за полгода.

Поскольку первый камень в основание стадиона закладывал ровно четыре года назад, 21 июля 2014 года, лично Владимир Путин , задача сохранить город в составе участников была более чем важной для Самары. Это косвенно подтвердил и приезд Владимира Путина в Самару в марте 2018 года. Ранее он не жаловал волжан визитами, а здесь лично прибыл проверить ход строительства. Решить задачу Дмитрий Азаров мог единственным возможным способом — ввести ручное управление и ежедневный личный контроль. Фактически под его руководством строительство велось круглосуточно в три смены.

В итоге Самара прошла «по краю» и достойно приняла гостей. Подтверждают это не только многочисленные публикации в зарубежной прессе про «лучший в России пляж», знаменитое местное «Жигулевское» и похожий на летающую тарелку стадион, но и статистика посещения города иностранными гостями. Среди городов-организаторов ЧМ-2018, Самара оказалась на четвертом месте из 11 городов по числу туристов, прибывших на групповые матчи. За первые две недели турпоток в Москву составил более 2,7 млн человек, в Санкт-Петербург — 600 тысяч, в Сочи — 519 тысяч, в Самару — 224 тысяч человек.

Город получил стадион, который станет базой одной из старейших футбольных команд страны («Крылья Советов» родились в эвакуированной «запасной столице» в феврале 1942 года) и потенциал для развития регионального туризма, о котором в Самаре говорят уже три десятка лет.

Развитие страны путем инфраструктурных мегапроектов и проведения мегасобытий вроде Олимпиады или чемпионата мира — во многом ставший уже привычным способ мобилизации ресурсов и повышения производительности. Но чтобы эффект от ЧМ-2018 был не краткосрочным, а позволил России действительно увеличить турпоток из-за рубежа, активизировать внутренний туризм и улучшить спортивные показатели, Государственному совету важно сконцентрироваться не на «разборе полетов» и «работе над ошибками», а на формировании четкой долгосрочной стратегии развития спорта и туризма в стране. Тогда, глядишь, победа над испанцами по пенальти не станет праздником национального масштаба, а взять реванш у уругвайцев получится уже на следующем чемпионате мира — в 2022 году в Катаре.