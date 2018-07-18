Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник рассказал, как сдавал экзамены в МГУ

"Наконец-то экзамены кончились, и я могу немного передохнуть. В Шуваловском корпусе, где проходило испытание, я уже не единожды писал олимпиады по математике. Могу сказать, что все прошло, как обычно, хорошо: что-то не удалось, но больше получилось", — сказал ТАСС абитуриент, добавив, что надеется на положительный результат.

Замдекана по науке факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Борис Фенюк рассказал ТАСС, что результаты экзамена станут известны в ближайшее время. «Результаты, если не ошибаюсь, будут через два или три дня», — сказал Фенюк. Он добавил, что вступительное испытание в МГУ представляет собой «серьезный экзамен по математике, где 8 задачек, из которых последние три или четыре довольно сложные, почти олимпиадного уровня».

Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ был создан в 2002 году. Он готовит высококвалифицированные кадры для научно-исследовательских институтов и университетов, медицинских институтов и учреждений, промышленности (особенно фармацевтических и биотехнических производств).