Количество мостов и эстакад в Москве увеличилось вдвое с 2000 г. — до 784

Количество мостов и эстакадных сооружений в Москве увеличилось в 2018 г. до 784, что вдвое больше по сравнению с 2000 г. Об этом сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев на Московском урбанистическом форуме (МУФ) — 2018.

«Мы вдвое увеличили количество эстакадных и мостовых пространств», — заявил Г. Гасангаджиев.

Согласно материалам презентации руководителя департамента, в 2000 г. в Москве было 384 мостовых и эстакадных сооружения.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля 2018 г. в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.