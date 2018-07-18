Ввод жилья в агломерациях РФ до 10 раз превышает спрос, подсчитали эксперты

МОСКВА , 18 июл — РИА Недвижимость. Ввод жилья в крупнейших городских агломерациях России в пять-десять раз превышает спрос, сообщила на Московском урбанистическом форуме исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

"В крупнейших российских агломерациях от пяти до десяти раз идет превышение объемов ввода жилья, если изменять не квадратными метрами, а жилыми единицами", — сказала она, ссылаясь на данные исследования 17 крупнейших агломераций России.

Как подчеркнула Полиди, российское градостроительное регулирование последних лет было не инструментом экономического развития, а инструментом повышения доступности жилья, и эта задача успешно решена.

По ее словам, текущая жилищная политика РФ находится в противоположном тренде с положением в развитых странах.

"Если у нас цель увеличение жилищного строительства и повышение доступности жилья, то в зарубежных агломерациях наоборот — снижение рыночной доступности жилья и снижение жилищного строительства", — отметила она.