Ещё
В Казани в ходе ремонта дворов оборудуют пять тыс. парковочных мест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани в ходе ремонта дворов оборудуют пять тыс. парковочных мест 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
По словам зампредседателя Комитета внешнего благоустройства Эдуарда Вафина, в этом году на ремонт 430 дворов выделили 1 млрд рублей. На сегодняшний день работы на 74 объектах завершены, на 64 — продолжаются.
Так, в самом разгаре ремонт двора в Приволжском районе, завершения которого ждут жители по адресам ул. Спартаковская, д.125, д.141, ул. Качалова, д.86, д.104, ул. Газовая, д.4.
«Интересы всех горожан учтены, в том числе по их просьбе мы организуем здесь 54 дополнительных парковочных места», — ответил директор СК «Фаворит» Николай Хрустов.
Отметим, что в целом по программе благоустройства дворов в Казани планируется организовать порядка 5 тысяч дополнительных парковочных мест.
АиФ Казань: последние новости
В Казани пройдет конкурс «Автоледи-2018» В Казани ночью сгорели три частных дома: погиб один человек В Казани почти на месяц частично ограничат движение по ул. Нагорной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной186
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа105
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры177
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа219
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»45
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение