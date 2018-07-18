В Казани в ходе ремонта дворов оборудуют пять тыс. парковочных мест

По словам зампредседателя Комитета внешнего благоустройства Эдуарда Вафина, в этом году на ремонт 430 дворов выделили 1 млрд рублей. На сегодняшний день работы на 74 объектах завершены, на 64 — продолжаются.

Так, в самом разгаре ремонт двора в Приволжском районе, завершения которого ждут жители по адресам ул. Спартаковская, д.125, д.141, ул. Качалова, д.86, д.104, ул. Газовая, д.4.

«Интересы всех горожан учтены, в том числе по их просьбе мы организуем здесь 54 дополнительных парковочных места», — ответил директор СК «Фаворит» Николай Хрустов.