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В Нижегородской области усилят борьбу с картелями
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В Нижегородской области усилят борьбу с картелями 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Федеральная антимонопольная служба России усилит борьбу с картелями в Нижегородской области. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев на пресс-конференции 18 июля.
По словам начальника управления, ситуация по картелям в Нижегородской области довольно запущенная, однако в ближайшем будущем она кардинально изменится, поскольку возможность ФАС использовать материалы оперативных органов значительно повышает результативность работы по выявлению нарушений. На данный момент уже заведено три дела по выявленным в области картелям.
Кроме того, во время пресс-конференции руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович подписал приказ о возбуждении дела картельному сговору. Как сообщил Теодорович, в деле участвуют два фигуранта. По мнению руководителя нижегородского УФАС, речь идет о картелях в области поставок медицинских изделий.
Как отметил Теодорович, подписанное дело станет первым шагом на пути к усилению мер по борьбе с картелями. Дело будет расследовано УФАС по Нижегородской области, а затем передано на дельнейшее рассмотрение правоохранительными органами.
В случае подтверждения нарушений компании должны выплатить штраф до 50% от максимальной цены контракта, независимо от того, какая именно фирма выиграла конкурс. Руководителям компаний грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, штрафы за выявленные с помощью фото— и видеофиксации нарушения направят в дорожный фонд Нижегородской области.
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