В Нижегородской области усилят борьбу с картелями

По словам начальника управления, ситуация по картелям в Нижегородской области довольно запущенная, однако в ближайшем будущем она кардинально изменится, поскольку возможность ФАС использовать материалы оперативных органов значительно повышает результативность работы по выявлению нарушений. На данный момент уже заведено три дела по выявленным в области картелям.

Кроме того, во время пресс-конференции руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович подписал приказ о возбуждении дела картельному сговору. Как сообщил Теодорович, в деле участвуют два фигуранта. По мнению руководителя нижегородского УФАС, речь идет о картелях в области поставок медицинских изделий.

Как отметил Теодорович, подписанное дело станет первым шагом на пути к усилению мер по борьбе с картелями. Дело будет расследовано УФАС по Нижегородской области, а затем передано на дельнейшее рассмотрение правоохранительными органами

В случае подтверждения нарушений компании должны выплатить штраф до 50% от максимальной цены контракта, независимо от того, какая именно фирма выиграла конкурс. Руководителям компаний грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, штрафы за выявленные с помощью фото— и видеофиксации нарушения направят в дорожный фонд Нижегородской области.