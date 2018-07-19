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Нижегородская область стала первой, где презентовали нацпроект по экспорту — глава РЭЦ
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Нижегородская область стала первой, где презентовали нацпроект по экспорту — глава РЭЦ 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Newsroom24
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл /ПРАЙМ/. Нижегородская область стала первым российским регионом, где прошла презентация национального приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности», сообщил журналистам в Нижнем Новгороде генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.
В четверг он принял участие в совещании, где обсуждался данный проект. На мероприятии также присутствовал исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и представители более 50 предприятий.
"Нижегородская область стала первой, потому что она относится к числу крупнейших индустриальных центров России с высокой долей промышленности в экономике. И мы хотим понять, каким образом предприятия добиваются таких успехов. На совещании представители промышленности предметно рассказали, что им необходимо для развития экспорта", — сказал Слепнев.
Он добавил, что все пожелания нижегородских промышленников, которые сейчас не учтены в приоритетном проекте, будут рассмотрены и по возможности добавлены в перечень отраслей, которым РЭЦ окажет поддержку.
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