Нижегородская область стала первой, где презентовали нацпроект по экспорту — глава РЭЦ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл /ПРАЙМ/. Нижегородская область стала первым российским регионом, где прошла презентация национального приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности», сообщил журналистам в Нижнем Новгороде генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев

В четверг он принял участие в совещании, где обсуждался данный проект. На мероприятии также присутствовал исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и представители более 50 предприятий.

"Нижегородская область стала первой, потому что она относится к числу крупнейших индустриальных центров России с высокой долей промышленности в экономике. И мы хотим понять, каким образом предприятия добиваются таких успехов. На совещании представители промышленности предметно рассказали, что им необходимо для развития экспорта", — сказал Слепнев.

Он добавил, что все пожелания нижегородских промышленников, которые сейчас не учтены в приоритетном проекте, будут рассмотрены и по возможности добавлены в перечень отраслей, которым РЭЦ окажет поддержку.