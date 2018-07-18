В Самаре на фасад ТЦ «Русь на Волге» вернули рекламные баннеры 

Здание обрело прежний внешний вид Самарские торговые центры вновь обретают прежний внешний вид. В частности, старые рекламные баннеры вернули на фасад ТЦ «Русь на Волге». Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
Весной этого года от наружной рекламы, помимо «Руси на Волге», специалисты зачистили торговые центры «Hoff», «Звезда» и «Вавилон» на Ульяновской.
— Чемпионат мира по футболу закончился, и вот, владельцам магазинов вновь начали делать поблажки, — рассказал житель Самары.
Накануне к торговому центру «Русь на Волге» также вернули киоски. Повторная установка точек торговли вызвала шквал негодования среди самарцев в твиттере. Они обратились за комментариями к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову и главе города Елене Лапушкиной.