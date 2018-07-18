Захарова — сборной России: спасибо вам большое, ребята, это было незабываемо

«Не могу не воспользоваться возможностью и не поблагодарить сборную России по футболу, которая позволила нам поверить в чудо. Она сделала то, чего от неё все так долго ждали, показала и результат, и настоящую борьбу. Спасибо вам большое, ребята. Это было действительно незабываемо», — сказала Захарова.