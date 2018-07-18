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Захарова — сборной России: спасибо вам большое, ребята, это было незабываемо
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Захарова — сборной России: спасибо вам большое, ребята, это было незабываемо 

Чемпионат.com 2 часа назад
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на брифинге поблагодарила сборную России по футболу за выступление на чемпионате мира—2018. Подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили по пенальти команде Хорватии.
«Не могу не воспользоваться возможностью и не поблагодарить сборную России по футболу, которая позволила нам поверить в чудо. Она сделала то, чего от неё все так долго ждали, показала и результат, и настоящую борьбу. Спасибо вам большое, ребята. Это было действительно незабываемо», — сказала Захарова.
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