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Жительница Печатников стала участницей конкурса «Красавица „Московского долголетия“»
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Жительница Печатников стала участницей конкурса «Красавица „Московского долголетия“» 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Жительница Печатников Ирина Трифонова стала участницей окружного конкурса «Красавица „Московского долголетия“». Информация об этом появилась в официальной группе ГБУ ТЦСО «Кузьминки».
«12 июля парк «Кузьминки» озарился не только лучами летнего солнца, но и прекрасными улыбками очаровательных участниц конкурса «Красавица „Московского долголетия“». В конкурсе, организованном Управлением социальной защиты населения ЮВАО и парком культуры и отдыха «Кузьминки», приняли участие 12 представительниц районов ЮВАО. Район Кузьминки представила Уткина Алла Васильевна, район Текстильщики — Эльясова Марина Владимировна, район Рязанский — Баларева Елена Владимировна, район Печатники — Трифонова Ирина Николаевна», — говорится в сообщении.
Конкурс состоял из нескольких этапов: визитки и модного показа, конкурса талантов и викторины о Москве. Все участницы получили призы и дипломы.
Для всех гостей конкурса в этот день были организованы мастер-классы по мейкапу, рисованию, декоративно-прикладному творчеству и йоге.
Подробнее о деятельности центра: vk.com/gbu_tcso_kuzminki. (еп)
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