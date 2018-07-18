Жительница Печатников стала участницей конкурса «Красавица „Московского долголетия“»

Жительница Печатников Ирина Трифонова стала участницей окружного конкурса «Красавица „Московского долголетия“». Информация об этом появилась в официальной группе ГБУ ТЦСО «Кузьминки».

«12 июля парк «Кузьминки» озарился не только лучами летнего солнца, но и прекрасными улыбками очаровательных участниц конкурса «Красавица „Московского долголетия“». В конкурсе, организованном Управлением социальной защиты населения ЮВАО и парком культуры и отдыха «Кузьминки», приняли участие 12 представительниц районов ЮВАО. Район Кузьминки представила Уткина Алла Васильевна, район Текстильщики — Эльясова Марина Владимировна, район Рязанский — Баларева Елена Владимировна, район Печатники — Трифонова Ирина Николаевна», — говорится в сообщении.

Конкурс состоял из нескольких этапов: визитки и модного показа, конкурса талантов и викторины о Москве . Все участницы получили призы и дипломы.

Для всех гостей конкурса в этот день были организованы мастер-классы по мейкапу, рисованию, декоративно-прикладному творчеству и йоге.

Подробнее о деятельности центра: vk.com/gbu_tcso_kuzminki. (еп)