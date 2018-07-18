Ещё
Экскурсию в усадьбу Мелихово совершили участники клуба «Окно в мир» из Марьиной Рощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экскурсию в усадьбу Мелихово совершили участники клуба «Окно в мир» из Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Экскурсию по маршруту «Мелихово — Талеж» совершили на минувшей неделе участники клуба развития социального туризма для людей с инвалидностью «Окно в мир», являющегося проектом центра социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс». Об этом сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина.
— Путешествие началось с посещения святого источника «Талеж» Чеховского района Московской области. Участники смогли набрать воды в дорогу и окунуться в купели источника. Далее всех ждала экскурсионная программа в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Антона Чехова — усадьбе Мелихово, — уточнила Ермилина.
Напомним, клуб «Окно в мир» функционирует на базе центра соцобслуживания Марьиной Рощи, расположенного по адресу: ул. Советской Армии, д. 15. (ис)
Управа района Марьина роща: последние новости
Представители центра «Феникс» из Марьиной Рощи выступят в библиотеке на Алтуфьевском шоссе «День без турникетов» пройдет в технопарке вблизи Марьиной Рощи Занятия йогой и фитнес-зарядкой пройдут в Марьиной Роще
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной186
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа105
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры177
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа219
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»45
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение