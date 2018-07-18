Экскурсию в усадьбу Мелихово совершили участники клуба «Окно в мир» из Марьиной Рощи

Экскурсию по маршруту «Мелихово — Талеж» совершили на минувшей неделе участники клуба развития социального туризма для людей с инвалидностью «Окно в мир», являющегося проектом центра социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс». Об этом сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина.

— Путешествие началось с посещения святого источника «Талеж» Чеховского района Московской области . Участники смогли набрать воды в дорогу и окунуться в купели источника. Далее всех ждала экскурсионная программа в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Антона Чехова — усадьбе Мелихово, — уточнила Ермилина.

Напомним, клуб «Окно в мир» функционирует на базе центра соцобслуживания Марьиной Рощи, расположенного по адресу: ул. Советской Армии, д. 15. (ис)