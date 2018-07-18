Белорусы привезли на «Иннопром-2018» множество экспонатов

Крупная надпись «Danger» на табло в стеклянной витрине предупреждающе мигает, привлекая внимание посетителей. А затем светодиоды неожиданно меняют красный цвет на зеленый и переходят на кириллицу: «Внимание!», «Добро пожаловать!». Круглый стенд Министерства промышленности Беларуси притягивал многих гостей «Иннопрома».

— Светодиоды — это действительно рекламный прием. Вообще-то мы производим пленочные клавиатуры, видите, клавиши составляют практически единое целое с самой панелью. Испортить ее, залить чаем или кофе просто невозможно. Клавиатура, конечно, не вечная, но очень надежная — каждая кнопка выдерживает более трех миллионов нажатий, — говорит Руслан Карелин, специалист по продажам Научно-производственной компании «Контакт» из Минска

— А при какой температуре может работать? — интересуется молодой мужчина. — От минус пятидесяти до плюс восьмидесяти? Неплохо!

В беседу включается еще один посетитель. Все как обычно — стоит остановиться у витрины нескольким потенциальным партнерам, как другим тут же необходимо узнать, «что дают». На белорусском стенде «давали» всё. Подшипники, проволоку, арматуру, лазерные элементы из монокристаллов, волоконно-оптические изделия, аппаратно-программный комплекс спутникового мониторинга транспорта, очковые линзы, шины, плоскошлифовальные станции. Была представлена даже сложная, узкоспециальная продукция вроде «высокотемпературного трехзонального термографа ИТ-3СМ». Это тепловизор для контроля температуры металлов при обработке давлением и закалке (диапазон — от 800 до 1700 градусов!). И — «на сладкое» — пищевые профилактические фитосоли с пониженным содержанием хлористого натрия (говорят, спасение для гипертоников) и съедобные (на основе крахмала) упаковочные пленки.

Кооперация Беларуси и России должна идти по принципу: «Все наработанное оставляем, то, чего нет, создаем»

— Отдельный участок стенда готовил госкомитет по науке и технологиям, — рассказала менеджер республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ „Политехник“ Галина Митько. — В его состав входят Академия наук и многие крупные вузы: БГУ, Университет информатики и радиоэлектроники и так далее. Например, наш „Политехник“ представляет медицинское направление (привезли в том числе протезы сердечных сосудов и инновационные покрытия). На „Иннопроме“ мы второй раз, могу сказать, что за это время здесь многое изменилось. Но с 2014 года и мы выросли.

Эксперты „Иннопрома“ высоко оценили уровень развития белорусской промышленности и особенно умение продвигать свою продукцию. По мнению гендиректора Российского экспортного центра Андрея Слепнева, россиянам надо быстрее работать в этом направлении.

На выставке напрямую с посетителями работали авторы многих экспонатов — настоящие ученые. Например, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного университета — доцент, кандидат химических наук Константин Лапко подробно рассказал о новейших термостойких материалах на основе фосфатных клеевых композиций. На один из них, разработанный совместно с Новосибирским отделением РАН уже получен патент.

Одним из важнейших направлений совместной работы россиян и белорусов может стать станкостроение, считают сотрудники Минпрома Беларуси. Кооперация здесь должна строиться по такому принципу: „Все наработанное лучшее оставляем, то, чего нет, создаем“.

Пока на стенде Министерства промышленности шла работа с посетителями, руководители белорусской делегации вели переговорный процесс на высшем уровне. Так, белорусы обсудили с группой СИНАРА поставку двигателей для одного из крупнейших в мире производителей самосвалов — завода БелАЗ, а с „Ярославскими моторами“ — перспективу совместного производства двигателя на газовом топливе.

Прямая речь

Виталий Вовк, министр промышленности Беларуси:

— Беларуси есть что предложить, есть чем гордиться. Мы четко сознаем, что от 30 до 70 процентов в стоимости белорусской продукции — вклад российских рабочих. Такой степени кооперации нет нигде в мире. Россия и Беларусь должны быть вместе.