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Захарова: в спасении детей в Таиланде участвовали вертолеты российского производства
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Захарова: в спасении детей в Таиланде участвовали вертолеты российского производства 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вертолеты российского производства использовались в операции по спасению школьников из затопленной пещеры в Таиланде, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС.
"МЧС России предложило свою помощь для проведения спасательной операции, такое содействие в конечном итоге не потребовалось. Вместе с тем при ее проведении были задействованы вертолеты российского производства, изготовленные на предприятиях «Вертолеты России». Рады, что таким образом внесли свой вклад в спасение жизней 12 юных футболистов и их наставника", — отметила дипломат.
23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из местной футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на десять километров, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. На обнаружение детей у специалистов, среди которых было много иностранцев, ушло десять дней. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести две группы по четыре ребенка и одну — из пяти человек, все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй и помещены в карантин.
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