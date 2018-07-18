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Юрий Берг встретился с родственниками жертв крушения Ан-148
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Юрий Берг встретился с родственниками жертв крушения Ан-148 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Официальные представители ведомств ответили на вопросы родственников о сроках окончания генетической экспертизы. Ранее родственники погибших заявили, что экспертиза идет слишком медленно.
«Только за последний месяц в Москве прошло три совещания по расследованию ЧП и идентификации фрагментов, найденных на месте крушения. Но все мероприятия, предусмотренные законом в таких случаях, должны быть выполнены. Это касается и вопросов судебно-медицинской экспертизы, и следствия, и расследования причин авиакатастрофы Межгосударственным авиационным комитетом. Для окончания исследований ДНК созданы все условия, дополнительно привлечены специалисты, есть финансирование. Осталось дождаться результатов экспертизы», — цитирует Юрия Берга пресс-служба правительства области.
Юрий Берг сообщил, что накануне переговорил с главой Мособласти Андреем Воробьевым о выделении земельного участка для мемориала жертвам крушения. По его словам, работы по строительству должны начаться после того, как всех погибших похоронят. К этому моменту необходимо разработать и согласовать с родными проект мемориала.
Также представители областного правительства поинтересовались, какую помощь власти могут персонально оказать родственникам жертв авиакатастрофы. Вопрос касался, в частности, образования детей, невыплаченных кредитов, ведомственного жилья и прочего.
Ранее в СКР назвали причину крушения самолета, при котором погиб 71 человек. Преимущественно погибшие — жители востока Оренбургской области.
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