Евросоюз вводит ограничения на импорт из США товаров из стали

Евросоюз с четверга, 19 июля, вводит тарифные квоты на 23 вида металлов из США для защиты внутреннего рынка от дешевого импорта после повышения американцами пошлин на сталь и алюминий из ЕС, говорится на сайте Еврокомиссии

Планируется, что защитная мера будет действовать на протяжении двухсот дней. Пошлины в размере 25 процентов будут вводиться лишь после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года.

Напомним, Евросоюз с 1 июля ввел пошлины на американские товары на сумму в 2,8 миллиарда евро в ответ на повышенные тарифы со стороны США на импорт стали и алюминия из ЕС соответственно на 25 и 10 процентов. В списки попали продукты питания, виски, табачные изделия и мотоциклы Harley-Davidson. Эксперты оценивают ущерб ЕС от действий Вашингтона в размере 6,4 миллиарда евро. Оставшиеся 3,6 миллиарда евро Брюссель планирует вернуть в течение трех лет при помощи пошлин на различные американские товары от 10 до 50 процентов.