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Евросоюз вводит ограничения на импорт из США товаров из стали
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Евросоюз вводит ограничения на импорт из США товаров из стали 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Евросоюз с четверга, 19 июля, вводит тарифные квоты на 23 вида металлов из США для защиты внутреннего рынка от дешевого импорта после повышения американцами пошлин на сталь и алюминий из ЕС, говорится на сайте Еврокомиссии.
Планируется, что защитная мера будет действовать на протяжении двухсот дней. Пошлины в размере 25 процентов будут вводиться лишь после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года.
Напомним, Евросоюз с 1 июля ввел пошлины на американские товары на сумму в 2,8 миллиарда евро в ответ на повышенные тарифы со стороны США на импорт стали и алюминия из ЕС соответственно на 25 и 10 процентов. В списки попали продукты питания, виски, табачные изделия и мотоциклы Harley-Davidson. Эксперты оценивают ущерб ЕС от действий Вашингтона в размере 6,4 миллиарда евро. Оставшиеся 3,6 миллиарда евро Брюссель планирует вернуть в течение трех лет при помощи пошлин на различные американские товары от 10 до 50 процентов.
Примечательно, что ЕС втянулся в торговую войну с США и в то же время подписал соглашение о снятии почти всех таможенных барьеров с Японией. В результате чего будет создана зона свободной торговли, в которой производится почти 30 процентов мирового ВВП. По оценкам специалистов, ратификация документа будет связана с трудностями. Миллионы людей в Европе и Японии опасаются за свои рабочие места из-за снижения пошлин на различные группы товаров.
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