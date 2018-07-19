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Китайцы показали второе поколение Chevrolet Orlando на «живых» фото
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Китайцы показали второе поколение Chevrolet Orlando на «живых» фото 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Первые официальные фото Chevrolet Orlando второй генерации появились на портале китайского Минпрома, где трехрядную модель отнесли к сегменту SUV.
Кроссовер представлен в других габаритных размерах, а именно: длина составляет 7 684 мм, что на 32 мм больше предшественника, а также увеличилось на 36 мм расстояние между осями. При этом в ширину паркетник сузился на 29 мм, что составило 1 807 мм, и на 5 мм стал ниже (1 628 мм).
В движение модернизированный Chevrolet Orlando будет приводить турбоагрегат на 1,3 литра производительностью 156 л.с. в тандеме с 6-скоростной МКПП или «автоматом» на тех же 6 скоростей.
Как сообщалось ранее, новая версия Chevrolet Orlando получила две модификации — «стандарт» и спортивную Redline.
Причем «красная линия» подразумевает красные акценты в оформлении кузова, радиаторную решетку черного цвета плюс боковые зеркала и диски колес в той же палитре.
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