Китайцы показали второе поколение Chevrolet Orlando на «живых» фото

Первые официальные фото Chevrolet Orlando второй генерации появились на портале китайского Минпрома , где трехрядную модель отнесли к сегменту SUV.

Кроссовер представлен в других габаритных размерах, а именно: длина составляет 7 684 мм, что на 32 мм больше предшественника, а также увеличилось на 36 мм расстояние между осями. При этом в ширину паркетник сузился на 29 мм, что составило 1 807 мм, и на 5 мм стал ниже (1 628 мм).

В движение модернизированный Chevrolet Orlando будет приводить турбоагрегат на 1,3 литра производительностью 156 л.с. в тандеме с 6-скоростной МКПП или «автоматом» на тех же 6 скоростей.

Как сообщалось ранее, новая версия Chevrolet Orlando получила две модификации — «стандарт» и спортивную Redline.

Причем «красная линия» подразумевает красные акценты в оформлении кузова, радиаторную решетку черного цвета плюс боковые зеркала и диски колес в той же палитре.