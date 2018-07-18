Эксперты проверили ход ремонта Двора Постникова и Варлаамовского угла

Комиссия Международного банка реконструкции и развития (учреждение Всемирного банка ) высоко оценила ход реставрационных работ Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове . Общее мнение по итогам осмотра выразила руководитель проектов Международного банка Татьяна Шадрунова.

«Мы сегодня видим, как преображаются объекты. Все взятые на себя обязательства Псковская область полностью выполняет. Эти успехи появились не только за счет нашей поддержки, но и благодаря тому, что здесь живут и работают ответственные люди», — сказала Татьяна Шадрунова.

Член комиссии Международного банка реконструкции и развития поблагодарила всех участников работ за эффективную работу и особые слова благодарности выразила врио Губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову за поддержку в реализации проекта. «Мы чувствуем его внимание. Благодаря Михаилу Юрьевичу быстро проходят все согласования и решаются возникающие вопросы», — сказала Татьяна Шадрунова.

В настоящий момент реставрационные работы выполнены на 50% и все они идут в полном соответствии с графиками. Паралельно специалисты занимаются подготовкой к музеефикации объектов.

В целом, говоря о развитии туризма в регионе, международный эксперт заметила: «В Псковской области есть стратегия развития и четкое понимание того, что нужно делать».

Напомним, масштабные работы по реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове проводятся в рамках проекта Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России ». В общей сложности на оба объекта выделены более 1,5 млрд рублей из средств Всемирного банка. Срок окончания работ — июнь 2019 года. Музеефикацией занимается Псковский музей-заповедник.

Двор Постникова — это памятник гражданской архитектуры 17 века. Палаты, построенные купцами Постниковыми, были одними из последних богатых псковских каменных жилых построек. По окончании работ здесь планируется разместить уникальные коллекции 15–20 веков рукописных и редких книг, археологии, драгоценных металлов, клады земли Псковской. Кроме того, в здании будет работать Музейный образовательный центр для внедрения инновационных форм в работе с детьми по изучению культурно-исторического наследия.

Второй проект — реставрация, приспособление и музеефикация северной части Окольного города — призван создать завершенную панораму Псковского кремля. «Варлаамовский угол» включает в себя три башни: Варлаамовскую наугольную, Плоскую и Воскресенскую (Высокую) и участок прясла крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни. Проект также предполагает открытие доступа для туристов на крепостную стену и в башни, где будут размещаться экспозиции из фондов Псковского музея-заповедника.

Все объекты будут доступны для маломобильных групп населения.