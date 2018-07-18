Особо опасны: попавшие в психушку знаменитости 

Экс-солистка группы The Destiny's Child Мишель Уильямс попала в психиатрическую клинику. В Instagram певица призналась, что легла в больницу по доброй воле. Правда, 37-летняя знаменитость не уточнила, какие именно симптомы её беспокоят.
«На протяжении нескольких лет я помогала повысить осведомлённость людей о психическом здоровье, чтобы они лучше знали, когда приходит пора обратиться за помощью к специалистам. Я поддерживала и опекала тех, кто заботится о вашем благополучии. Недавно мне дали совет, который я сама давала тысячам людей по всему миру. Поэтому я решила обратиться за помощью к большой команде профессионалов в сфере здравоохранения», — написала Уильямс.
Артистка активно занимается благотворительностью. С детства Мишель ходит в церковь, а в апреле этого года объявила о помолвке с пастором. Поклонники недоумевают, почему счастливая женщина вдруг решила лечь в психушку, но желают ей скорейшего выздоровления.
Мишель — не единственная звезда, которой довелось оказаться в доме для умалишённых. News.ru заглянул в биографии актёров и певцов и предлагает вам узнать имена знаменитостей, которым психические заболевания серьёзно подпортили жизнь.
Вивьен Ли избивала мужа
Талантливая голливудская актриса, лауреат двух премий «Оскар», великолепная Вивьен Ли долгие годы страдала от маниакально-депрессивного психоза. Недуг стал отчётливо проявляться в 40-е годы. Некоторые биографы считают, что толчком к развитию болезни стал выкидыш, который случился у Вивьен в 1944 году. С тех пор актриса до последнего вздоха металась от состояния глубокой депрессии к нездоровой эйфории и обратно.
Близкие вспоминали, что она была прекрасным, добрейшим человеком. Но во время приступов болезни превращалась в монстра. Её муж Лоуренс Оливье частенько страдал от побоев безумной супруги. Спустя время Вивьен не могла вспомнить, что вытворяла в минуты обострения недуга. Оливье долго терпел выходки жены, но в 1960 году не выдержал и подал на развод.
Global Look Press/Supplied by FilmStills.net/FilmStills.net Актриса Вивьен Ли Несчастная Вивьен неоднократно обращалась за помощью к врачам. Но в те годы ещё не существовало эффективного лекарства от маниакально-депрессивного психоза. Поэтому Ли лечили электрошоком. Для актрисы это была настоящая пытка, и, к сожалению, улучшение наступало лишь на короткий период времени.
«Когда болезнь овладевала ей, она становилась монстром. С маниакальной депрессией, с её смертоносным ухудшением по спирали, Вивьен сохранила свою индивидуальную осторожность — способность скрыть своё подлинное психическое состояние почти ото всех, кроме меня», — вспоминал потом Оливье.
Том Круз и лженаука
Голливудский актёр Том Круз известен своей любовью к церкви сайентологии. А значит, как верный последователь учения Рона Хаббарда, он настороженно относится к психиатрии. Как-то во время интервью NBC Том заболтался и выдал, что психиатрия на самом деле — лженаука.
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic
Актер Том Круз
Мозгоправы всего мира ополчились тогда на заносчивого актёра. Но Круз продолжил отстаивать свои убеждения. Точнее, отстаивал их, пока от него не ушла супруга Кэти Холмс. Бедняга Том так тяжело переживал развод, что уверовал в психиатрию.
Под давлением близких и коллег актёр даже решился добровольно отправиться на реабилитацию в дом для умалишённых. Развод Том в итоге пережил, но от учения Хаббарда не исцелился.
Самоубийственная Дрю Берримор
Своей борьбе с биполярным расстройством актриса Дрю Берримор посвятила книгу. Она вспоминала, что её родители никогда не ладили. Алкоголик-отец частенько избивал мать. Особенно сильно он поколотил женщину, узнав о её беременности. Впоследствии отец жестоко обращался и с малышкой Дрю.
Global Look Press/KPA Актриса Дрю Берримор
Пагубно на психике девочки также сказалась огромная популярность, обрушившаяся на неё слишком рано. К наркотикам малышка пристрастилась уже в 10 лет. Берримор также увлеклась алкоголем, поэтому превратилась из всеобщей любимицы в изгоя ещё до своего совершеннолетия.
Девушку не приглашали на съёмки, друзья отвернулись от неё. Дрю в отчаянии даже попыталась покончить с собой. Так она оказалась в психиатрической клинике. С тех пор начался её долгий путь к исцелению. Впоследствии актриса неоднократно ложилась в психбольницу, пытаясь справиться со своим недугом. Судя по тому, как складывается её карьера сейчас, специалисты помогли Берримор взять болезнь под контроль.
Агрессивный Киркоров
Отечественный певец Филипп Киркоров не ладит с женщинами. То кофточка его не устраивает, то и вовсе накинуться может. Так, артист однажды при свидетелях ударил режиссёра Марину Яблокову.
Певцу не понравилось, как настроено освещение перед концертом. Марина попыталась объяснить ему технические нюансы, но Киркоров перебил женщину, а также пригрозил ей физической расправой.
Global Look Press/Anatoly Lomohov
Певец Филипп Киркоров
Стоило Яблоковой выразить своё недовольство, артист при свидетелях ударил её по лицу. По словам женщины, затем он начал таскать её за волосы по сцене и пинать ногами. «Он бил меня по ногам, в живот, в шею», — рассказала потом режиссёр.
После такой выходки на Киркорова обрушилась настоящая травля. Поначалу певец отрицал все обвинения, но тщетно: слишком многие видели процесс избиения. Поэтому народный любимец решил, что женщин всё же бить нельзя и добровольно госпитализировался в израильскую психушку.
Будем надеяться, теперь каждая дама, которая отважится побеседовать с Киркоровым, останется цела и невредима.