Особо опасны: попавшие в психушку знаменитости

Экс-солистка группы The Destiny's Child Мишель Уильямс попала в психиатрическую клинику. В Instagram певица призналась, что легла в больницу по доброй воле. Правда, 37-летняя знаменитость не уточнила, какие именно симптомы её беспокоят.

«На протяжении нескольких лет я помогала повысить осведомлённость людей о психическом здоровье, чтобы они лучше знали, когда приходит пора обратиться за помощью к специалистам. Я поддерживала и опекала тех, кто заботится о вашем благополучии. Недавно мне дали совет, который я сама давала тысячам людей по всему миру. Поэтому я решила обратиться за помощью к большой команде профессионалов в сфере здравоохранения», — написала Уильямс.

Артистка активно занимается благотворительностью. С детства Мишель ходит в церковь, а в апреле этого года объявила о помолвке с пастором. Поклонники недоумевают, почему счастливая женщина вдруг решила лечь в психушку, но желают ей скорейшего выздоровления.

Мишель — не единственная звезда, которой довелось оказаться в доме для умалишённых. News.ru заглянул в биографии актёров и певцов и предлагает вам узнать имена знаменитостей, которым психические заболевания серьёзно подпортили жизнь.

Талантливая голливудская актриса, лауреат двух премий «Оскар», великолепная Вивьен Ли долгие годы страдала от маниакально-депрессивного психоза. Недуг стал отчётливо проявляться в 40-е годы. Некоторые биографы считают, что толчком к развитию болезни стал выкидыш, который случился у Вивьен в 1944 году. С тех пор актриса до последнего вздоха металась от состояния глубокой депрессии к нездоровой эйфории и обратно.

Близкие вспоминали, что она была прекрасным, добрейшим человеком. Но во время приступов болезни превращалась в монстра. Её муж Лоуренс Оливье частенько страдал от побоев безумной супруги. Спустя время Вивьен не могла вспомнить, что вытворяла в минуты обострения недуга. Оливье долго терпел выходки жены, но в 1960 году не выдержал и подал на развод.

Global Look Press/Supplied by FilmStills.net/FilmStills.net Актриса Вивьен Ли Несчастная Вивьен неоднократно обращалась за помощью к врачам. Но в те годы ещё не существовало эффективного лекарства от маниакально-депрессивного психоза. Поэтому Ли лечили электрошоком. Для актрисы это была настоящая пытка, и, к сожалению, улучшение наступало лишь на короткий период времени.

«Когда болезнь овладевала ей, она становилась монстром. С маниакальной депрессией, с её смертоносным ухудшением по спирали, Вивьен сохранила свою индивидуальную осторожность — способность скрыть своё подлинное психическое состояние почти ото всех, кроме меня», — вспоминал потом Оливье.

Голливудский актёр Том Круз известен своей любовью к церкви сайентологии. А значит, как верный последователь учения Рона Хаббарда , он настороженно относится к психиатрии. Как-то во время интервью NBC Том заболтался и выдал, что психиатрия на самом деле — лженаука.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic

Актер Том Круз

Мозгоправы всего мира ополчились тогда на заносчивого актёра. Но Круз продолжил отстаивать свои убеждения. Точнее, отстаивал их, пока от него не ушла супруга Кэти Холмс . Бедняга Том так тяжело переживал развод, что уверовал в психиатрию.

Под давлением близких и коллег актёр даже решился добровольно отправиться на реабилитацию в дом для умалишённых. Развод Том в итоге пережил, но от учения Хаббарда не исцелился.

Самоубийственная Дрю Берримор

Своей борьбе с биполярным расстройством актриса Дрю Берримор посвятила книгу. Она вспоминала, что её родители никогда не ладили. Алкоголик-отец частенько избивал мать. Особенно сильно он поколотил женщину, узнав о её беременности. Впоследствии отец жестоко обращался и с малышкой Дрю.

Global Look Press/KPA Актриса Дрю Берримор

Пагубно на психике девочки также сказалась огромная популярность, обрушившаяся на неё слишком рано. К наркотикам малышка пристрастилась уже в 10 лет. Берримор также увлеклась алкоголем, поэтому превратилась из всеобщей любимицы в изгоя ещё до своего совершеннолетия.

Девушку не приглашали на съёмки, друзья отвернулись от неё. Дрю в отчаянии даже попыталась покончить с собой. Так она оказалась в психиатрической клинике. С тех пор начался её долгий путь к исцелению. Впоследствии актриса неоднократно ложилась в психбольницу, пытаясь справиться со своим недугом. Судя по тому, как складывается её карьера сейчас, специалисты помогли Берримор взять болезнь под контроль.

Отечественный певец Филипп Киркоров не ладит с женщинами. То кофточка его не устраивает, то и вовсе накинуться может. Так, артист однажды при свидетелях ударил режиссёра Марину Яблокову.

Певцу не понравилось, как настроено освещение перед концертом. Марина попыталась объяснить ему технические нюансы, но Киркоров перебил женщину, а также пригрозил ей физической расправой.

Global Look Press/Anatoly Lomohov

Певец Филипп Киркоров

Стоило Яблоковой выразить своё недовольство, артист при свидетелях ударил её по лицу. По словам женщины, затем он начал таскать её за волосы по сцене и пинать ногами. «Он бил меня по ногам, в живот, в шею», — рассказала потом режиссёр.

После такой выходки на Киркорова обрушилась настоящая травля. Поначалу певец отрицал все обвинения, но тщетно: слишком многие видели процесс избиения. Поэтому народный любимец решил, что женщин всё же бить нельзя и добровольно госпитализировался в израильскую психушку.

Будем надеяться, теперь каждая дама, которая отважится побеседовать с Киркоровым, останется цела и невредима.