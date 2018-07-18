Дуэт из Железнодорожного сочинил новые частушки о победе сборной Франции

15 тысяч просмотров в интернете, сотни лайков и народная любовь: частушки про чемпионат мира по футболу дуэта из Железнодорожного набирают свою популярность.

Героев этого ролика уже знает весь Железнодорожный. Более 15 тысяч просмотров — это народный дуэт — Роман Ломов и Алексей Мамаев, пройти мимо чемпионата мира в России , как и многие другие, не смогли, и еще до его начала решили поддерживать нашу сборную песней и танцами. Жанр — русские народные частушки, тем более что футбольные кричалки так хорошо ложатся на этот лад.

«Мы, как работники творческого фронта, поддерживаем нашу сборную хорошей песней, хорошим наигрышем и желаем, чтобы она, в конце концов, через четыре года стала чемпионом мира», — сказал Роман Ломов, этноиструменталист.

Выбрать место для съемки клипа труда не составило, накануне мундиаля в Железнодорожном установили стелу, посвященную городам, где проходили игры чемпионата мира. Это место на пересечении улиц новая и Колхозная, как и частушки о нашей сборной, будут долго напоминать о самом лучшем чемпионате мира в России.

Чемпионат мира по футболу уже закончился, но Роман и Алексей продолжают поддерживать нашу сборную. В этом году сборная Черчесова не стала чемпионом мира, но в частушках — поддержка после поражения по пенальти с Хорватами и поздравление французам.