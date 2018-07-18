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Как в России создают боевую авиацию будущего: уникальные кадры
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Как в России создают боевую авиацию будущего: уникальные кадры 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Секреты оружия НАТО, российские лаборатории по превращению обычных людей в летчиков-асов и невероятное испытание десантно-штурмовой лодки проекта 02800. «Звезда» покажет сразу три выпуска «Военной приемки».
Сразу три выпуска программы «Военная приемка» будут показаны на «Звезде» в ближайшее воскресенье, 22 июля.
Ведущий Алексей Егоров отправится в Центральный научно-исследовательский институт ВВС, который работает над созданием боевой авиации будущего. Съемочная группа покажет секретные лаборатории, где обычных людей превращают в летчиков-асов. Кроме того, зрители увидят разработки для новейших самолетов и вертолетов, включая кабину истребителя 5-го поколения Т-50 и нашлемную систему целеуказания и прицеливания.
Еще один выпуск программы будет посвящен уже не российскому, а самому современному натовскому оружию, точнее, тому, как наши ученые раскрывают секреты зарубежной боевой авиации. Съемочная группа программы побывает в лабораториях Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВВКО) и покажет самые перспективные американские разработки, которых нет еще на вооружении.
И наконец, заключительный выпуск «Военной приемки», который выйдет в это воскресенье на телеканале «Звезда», расскажет о десантно-штурмовой лодке проекта 02800. Это первый катер российского флота, который может атаковать прямо на ходу из кормового отсека корабля-носителя. Маленький, бронированный и скоростной, он не имеет аналогов в мире. Судостроители устроят для ДШЛ и Алексея Егорова невероятное испытание: ведущего посадят внутрь ДШЛ, сам катер перевернут и начнут топить. Чем закончится этот опасный эксперимент, смотрите в воскресенье.
Не пропустите выпуски «Военной приемки» на телеканале «Звезда» 22 июля в 09:15.
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