Минстрой России планирует к 2022 г. обновить действующие и разработать новые своды правил строительства

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ планирует обновить и разработать новые стандарты строительства к 2022 г. Об этом сообщил на Московском урбанистическом форуме глава ведомства Владимир Якушев.

«У нас некоторые своды правил, по которым ведется стройка. Есть четкое регулирование: как строить, какие материалы применять. Некоторые своды правил надо актуализировать, некоторые требуют написания новых сводов правил. Этой работой сегодня активно Минстрой занимается. Это большая, объемная работа. Наша задача ориентировочно к 2022 г. эту работу завершить», — подчеркнул В. Якушев.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля 2018 г. в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.