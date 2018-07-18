Преподаватель мариупольской автошколы собирал коноплю и давал взятки

Об этом сообщает интернет-издание 0629.com.ua со ссылкой на реестр судебных решений.

Как уточняется, житель Мариуполя , работающий в должности инструктора автошколы, осужден по двум статьям. В 2016 году под пост-мостом он приобрел листы конопли, отнес в дом на Нижних Аджахах, где высушил и перетер.

21 мая 2018 года, имея дружеские и деловые связи в сервисном центре МВД, сообщил ученику своей автошколы, что он может повлиять на положительную сдачу экзамена. На следующий день он встретился с учеником около одного из торговых центров и взял у него 2200 грн, сообщив, что 300 грн надо заплатить за квитанции в сервисном центре.

Указанные действия инструктора автошколы трактуются как использование служебного положения и взяточничество по ст. 369 ч. 2. Злоумышленник вину признал.

Суд признал инструктора виновным по двум статьям и назначил ему штраф в виде 13600 грн, который он будет выплачивать ежемесячно равными частями.