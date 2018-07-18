Ещё
Преподаватель мариупольской автошколы собирал коноплю и давал взятки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преподаватель мариупольской автошколы собирал коноплю и давал взятки 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает интернет-издание 0629.com.ua со ссылкой на реестр судебных решений.
Как уточняется, житель Мариуполя, работающий в должности инструктора автошколы, осужден по двум статьям. В 2016 году под пост-мостом он приобрел листы конопли, отнес в дом на Нижних Аджахах, где высушил и перетер.
21 мая 2018 года, имея дружеские и деловые связи в сервисном центре МВД, сообщил ученику своей автошколы, что он может повлиять на положительную сдачу экзамена. На следующий день он встретился с учеником около одного из торговых центров и взял у него 2200 грн, сообщив, что 300 грн надо заплатить за квитанции в сервисном центре.
Указанные действия инструктора автошколы трактуются как использование служебного положения и взяточничество по ст. 369 ч. 2. Злоумышленник вину признал.
Суд признал инструктора виновным по двум статьям и назначил ему штраф в виде 13600 грн, который он будет выплачивать ежемесячно равными частями.
Украина.ру: последние новости
Крушение надежд: реакция украинских болельщиков на голы и победу Франции Отказались от «Мечты»: «Антонов» переходит к производству швейцарских беспилотников Кинофестиваль в Одессе: бедность без ума
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной186
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа104
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры176
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа216
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»44
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение