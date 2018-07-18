В долгах кировского «Водоканала» будут разбираться следователи 

Вчера депутаты комиссии по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности кировской гордумы обсуждали отчет Контрольно-счетной палаты о результатах проверки деятельности МУП «Водоканал» в 2016 и 2017 годах.
По словам председателя КСП Елены Мерзляковой, проверка показала, что финансовое состояние муниципального предприятия стабилизировалось — если 2016 году «Водоканал» получил убыток в сумме 2,4 млн рублей, то в прошлом году вышло в ноль, заработав 25 тыс. рублей, но в его работе было немало нарушений.
В частности, руководители начисляли сотрудникам необоснованные выплаты, выдавали деньги с последующим возвратом, и недостаточно активно взыскивали средства с должников. Не лучшим образом на финансовое состояние «Водоканала» повлияла и покупка доли в «УК Ленинского района города Кирова», признанной банкротом.
Кроме того, у «Водоканала» нет инвестпрограмм ни по теплоснабжению, ни по водоснабжению, ни по водоотведению. Это лишает МУП возможности включать в тариф инвестиционную составляющую и модернизировать сети.
У КСП вызвала вопросы и ситуация с переуступкой муниципальному предприятию долга обанкроченного ООО «Теплоснабжающая компания». Как рассказала Елена Мерзлякова, соглашение между МУП «Водоканал» и ООО «Газпроммежрегионгаз» о переуступке права требования долгов за поставку газа с ООО «Теплоснабжающая компания» было заключено с согласия начальника департамента муниципальной собственности администрации города Натальи Мамедовой.
В договоре фигурировала сумма в 25 млн рублей. «Водоканал» с «Газпромом» рассчитался, но сам с «Теплоснабжающей компании» денег получить не смог — компания находится на стадии банкротства, и взыскать с нее 25 млн будет крайне сложно. Скорее всего, за обанкротившуюся компанию придется отвечать «Водоканалу», который стал обладателем долга.
Мэр Кирова Елена Ковалева, казалось, не сразу поверила, что эта ситуация произошла на самом деле.
Заместитель главы администрации Кирова Александр Ященко подтвердил, что странная сделка действительно имела место. Сейчас мэрия ведет переговоры с кредиторами компании, и процедуру взыскания денег с МУПа удалось остановить.
Ященко отметил, что в причинах «щедрого» поступка чиновников будут разбираться следователи: «В этой схеме с уступкой кредиторской задолженности присутствуют признаки мошенничества. Мы готовим обращение в следственный комитет».
По мнению Елены Ковалевой, администрация должна наказать главу департамента, подписавшую документ: «Принимать долги предприятия, которое находится на грани банкротства, и принимать решение о подобной сделке очень странно. Нужно рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя департамента муниципальной собственности — этот человек продолжает сейчас работать. За ненадлежащее исполнение полномочий она должна быть наказана. Оставлять такие факты безнаказанными нельзя».
Фото: duma.mo-kirov.ru