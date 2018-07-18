В долгах кировского «Водоканала» будут разбираться следователи

Вчера депутаты комиссии по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности кировской гордумы обсуждали отчет Контрольно-счетной палаты о результатах проверки деятельности МУП «Водоканал» в 2016 и 2017 годах.

По словам председателя КСП Елены Мерзляковой, проверка показала, что финансовое состояние муниципального предприятия стабилизировалось — если 2016 году «Водоканал» получил убыток в сумме 2,4 млн рублей, то в прошлом году вышло в ноль, заработав 25 тыс. рублей, но в его работе было немало нарушений.

В частности, руководители начисляли сотрудникам необоснованные выплаты, выдавали деньги с последующим возвратом, и недостаточно активно взыскивали средства с должников. Не лучшим образом на финансовое состояние «Водоканала» повлияла и покупка доли в «УК Ленинского района города Кирова», признанной банкротом.

Кроме того, у «Водоканала» нет инвестпрограмм ни по теплоснабжению, ни по водоснабжению, ни по водоотведению. Это лишает МУП возможности включать в тариф инвестиционную составляющую и модернизировать сети.

У КСП вызвала вопросы и ситуация с переуступкой муниципальному предприятию долга обанкроченного ООО «Теплоснабжающая компания». Как рассказала Елена Мерзлякова, соглашение между МУП «Водоканал» и ООО «Газпроммежрегионгаз» о переуступке права требования долгов за поставку газа с ООО «Теплоснабжающая компания» было заключено с согласия начальника департамента муниципальной собственности администрации города Натальи Мамедовой.

В договоре фигурировала сумма в 25 млн рублей. «Водоканал» с «Газпромом» рассчитался, но сам с «Теплоснабжающей компании» денег получить не смог — компания находится на стадии банкротства, и взыскать с нее 25 млн будет крайне сложно. Скорее всего, за обанкротившуюся компанию придется отвечать «Водоканалу», который стал обладателем долга.

Мэр Кирова Елена Ковалева , казалось, не сразу поверила, что эта ситуация произошла на самом деле.

Заместитель главы администрации Кирова Александр Ященко подтвердил, что странная сделка действительно имела место. Сейчас мэрия ведет переговоры с кредиторами компании, и процедуру взыскания денег с МУПа удалось остановить.

Ященко отметил, что в причинах «щедрого» поступка чиновников будут разбираться следователи: «В этой схеме с уступкой кредиторской задолженности присутствуют признаки мошенничества. Мы готовим обращение в следственный комитет ».

По мнению Елены Ковалевой, администрация должна наказать главу департамента, подписавшую документ: «Принимать долги предприятия, которое находится на грани банкротства, и принимать решение о подобной сделке очень странно. Нужно рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя департамента муниципальной собственности — этот человек продолжает сейчас работать. За ненадлежащее исполнение полномочий она должна быть наказана. Оставлять такие факты безнаказанными нельзя».

Фото: duma.mo-kirov.ru