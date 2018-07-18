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На Кубани открыли инжиниринговый центр для увеличения доли МСП
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На Кубани открыли инжиниринговый центр для увеличения доли МСП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Власти Краснодарского края открыли региональный инжиниринговый центр, чтобы способствовать увеличению доли малого и среднего предпринимательства (МСП) в производственном секторе, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что центр открылся в Краснодаре.
"Региональный инжиниринговый центр предоставляет предпринимателям услуги для повышения технологической готовности их предприятий за счет решения проектных, инженерных, организационно-внедренческих задач. Это новая инфраструктура государственной поддержки МСП на базе фонда развития бизнеса Краснодарского края", — говорится в сообщении.
Планируется, что центр будет оказывать помощь малым и средним предприятиям региона в повышении эффективности производства. «Одним из приоритетов региональных властей является увеличение доли МСП в производственном секторе, и центр инжиниринга создан, чтобы способствовать этому процессу», — приводятся слова руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП Юрия Волкова.
По данным директора регионального инжинирингового центра Александра Решетняка, центр может софинансировать до 95% стоимости услуг, которые инжиниринговые компании будут оказывать предпринимателям края.
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