Пекин субсидирует физические книжные магазины в цифровую эпоху

Пекин, 18 июля / Синьхуа / — Муниципальное правительство Пекина намерено выделять 50 млн юаней /7,46 млн долларов США/ ежегодно в качестве субсидий для сохранения физических книжных магазинов в городе.

Как сообщила во вторник пресс-канцелярия столичной администрации , с 2018 года часть средств из годового бюджета будет направляться на поддержку 150 физических книжных магазинов.

Согласно плану субсидий, к 2020 году в каждом из 16 крупных районов Пекина должно быть по одному большому книжному магазину. Общее число книжных магазинов, расположенных на торговых улицах, в густонаселенных частях города, а также возле туристических объектов к этому времени должно достигнуть 200.

В целях повышения качества культурных услуг пекинские власти поощряют книжные магазины работать круглосуточно, а также совмещать продажи книг с организацией культурных мероприятий, таких как книжные клубы и лекции, в сотрудничестве с публичными библиотеками.

Книжный магазин «Синьхуа» на известной торговой улице Ванфуцзин в Пекине сотрудничает с библиотекой в районе Дунчэн на востоке города, предоставляя жителям столицы возможность брать книги из магазина напрокат бесплатно. Стоимость услуги покрывается библиотекой.

Традиционные книжные магазины теряют актуальность по мере развития электронных книг и онлайн-торговли. Большинству из них трудно конкурировать с онлайн-магазинами, предлагающими большие скидки, и дешевыми электронными книгами, которые становятся все более широко доступными.

По сообщению пресс-канцелярии, наряду с субсидиями, правительство также планирует перепрофилировать физические книжные магазины на госзакупки и проведение культурных мероприятий, спонсируемых правительством. -0-