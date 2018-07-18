Муравицкому одели электронный браслет. Полиция сочувствует

Об этом сообщил житомирский журналист и правозащитник Сергей Форест, выложивший на своей странице в Facebook видеоинтервью с Василием Муравицким.

«Ну что, браслетик поставили. Все-таки, прокурор очень настаивал, и эсбэушники звонили и тревожили, говорили: как же так, где же браслет? Ну я никуда, в принципе, не уходил и не собираюсь уходить, потому что собираюсь добиваться правосудия именно здесь, именно в этом суде, именно в Житомире », — сказал Муравицкий, добавив, что он также будет добиваться, чтобы были привлечены к ответственности те, «кто фабриковал это дело».

Журналист рассказал, что в полиции ему посочувствовали — «очень удивлялись, говорили — порядочный человек, по таким статьям…».

По словам Муравицкого, борьба в судах продолжается, следующее заседание суда состоится 27 июля.

«Я прошу участвовать в этом, приходить, у кого есть возможность. Дальше будет комедия. Я уверен, что комедию мы не сделаем трагикомедией, что мы победим, но я прошу еще все-таки помощи и поддержки», — сказал журналист.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины , нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на «сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины». Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.