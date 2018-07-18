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Юные футболисты Сокольников стали участниками спортивного праздника
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Юные футболисты Сокольников стали участниками спортивного праздника 

Управа района Сокольники 2 часа назад
На футбольном стадионе «Лидер» в ПКиО «Сокольники» состоялся праздник футбола для юных жителей района и их родителей.
Мероприятие прошло в честь завершившегося ЧМ по футболу 2018. На поле встретились 4 детские команды. Всего им удалось забить тридцать мячей. Все участники баталий получили памятные подарки и креативный красочный сюрприз — торт, сделанный кондитерами в футбольной тематике.
В завершение праздника на поле встретились тренера и родители. Взрослые показали детям «высший пилотаж», освоение которого последним только предстоит.
Участники покидали поле уставшими, но в отличном настроении.
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