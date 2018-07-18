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Огонь из-под капота: в Аксае загорелся грузовик
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Огонь из-под капота: в Аксае загорелся грузовик 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Пылающий грузовик остановился на дороге
Около газовой заправки в Аксае случилось ЧП. Загорелся двигатель большегруза, из-под капота вырвался огонь, начал валить густой дым. Видео с произошедшим разместил в сети местный житель.
На видео видно, что сначала водитель большегруза пытался справиться с пожаром своими силами, он полез за огнетушителем в салон автомобиля. Видимо, найти его не удалось. Увидев густой дым, который валил из большегруза, к авто поспешили двое мужчин с огнетушителями. С их помощью водитель потушил открытый огонь, но дым продолжил валить из-под капота.
— У нас нет информации о случившемся, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Два дня назад на Северном загорелась «Тайота». От машины остался только двигатель.
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