Огонь из-под капота: в Аксае загорелся грузовик

Пылающий грузовик остановился на дороге

Около газовой заправки в Аксае случилось ЧП. Загорелся двигатель большегруза, из-под капота вырвался огонь, начал валить густой дым. Видео с произошедшим разместил в сети местный житель.

На видео видно, что сначала водитель большегруза пытался справиться с пожаром своими силами, он полез за огнетушителем в салон автомобиля. Видимо, найти его не удалось. Увидев густой дым, который валил из большегруза, к авто поспешили двое мужчин с огнетушителями. С их помощью водитель потушил открытый огонь, но дым продолжил валить из-под капота.

— У нас нет информации о случившемся, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Два дня назад на Северном загорелась «Тайота». От машины остался только двигатель.