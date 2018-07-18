Новая обшивка для дома №4 на Олимпийской прошла испытания огнем

Заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов вчера провел встречу с инициативной группой жителей многоквартирного дома № 4 по ул. Олимпийской. Напомним, что в январе в нём произошел пожар, в результате которого пострадало общее имущество и жилые помещения. Все восстановительные работы ведутся за счет средств бюджета города Тюмени.

В самом начале встречи подрядчик показал материал для отделки фасада. Это негорючий минераловатный утеплитель и металлические кассеты. Негорючие свойства материалов были наглядно продемонстрированы во дворе дома. На данный момент подрядчик разобрал конструкции фасада, очистил стены от копоти, демонтировал окна в квартирах, пострадавших от огня. В коридорах рабочие сняли всю штукатурку. В доме уже не пахнет гарью. Вместе с жителями специалисты администрации города поднялись на крышу. Ремонт ведется активно: убраны старые конструкции, возведены стропила. Кровля будет скатной.

«В Тюмени ежегодно возводится порядка 150 таких кровель, поэтому работа для подрядных организаций привычна и понятна. Никаких вопросов и проблем нет», — сказал Павел Перевалов.

Спускаясь, жители заходили на свои этажи и, если у них были вопросы, задавали их подрядчикам. Весной экспертами специализированной организации проведено комплексное строительное обследование. Основываясь на нем сформирована и принята проектная документация, ведется выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению дома. Павел Перевалов заверил, что работы идут в соответствии с графиком.

«Подрядчик опытный, и у нас нет каких-либо сомнений в том, что работы по восстановлению конструкций в доме будут завершены в срок и выполнены с должным качеством», — сказал он.