В России введут «налог на Усманова»

С каждой сигареты, таблетки или пальто россияне будут платить дань олигарху. Близкий к Кремлю предприниматель Алишер Усманов станет основным бенефициаром введения в России системы тотальной маркировки товаров.

«Все вопросы маркировки должны перейти к единому оператору, ЦРПТ, который создан на базе «Ростеха» совместно с частными инвесторами», — сообщил министр промышленности Денис Мантуров . На самом деле входящему в госкорпорацию концерну «Автоматика» принадлежит всего лишь 25% в ООО «ЦРПТ» (Центр развития перспективных технологий). Еще четверть доли — у предпринимателя Александра Галицкого . Половина же через АО «Петер-сервис» контролируется Усмановым.

ЦРПТ уже отвечает за маркировку табачных изделий и обуви. Скоро станет обязательной маркировка лекарств, фотокамер, покрышек, духов, одежды и многих других товаров. По задумке через марки можно будет проследить путь товара от завода до прилавка, что позволит бороться с серым сектором экономики и ликвидирует контрафакт. Ну а финансовые издержки, как обычно, оплатят граждане: по оценкам экспертов, цены вырастут на 10%.

Введение маркировки пива пока под вопросом, но бизнес все равно обеспокоен: если для крупных производителей необходимость наклеивать бумажные марки означает рост издержек, то маленьким грозит и вовсе закрытием.

— Налоги и уровни контроля в России на пивоваров и так неадекватны, — рассказал «Собеседнику» владелец крафтовой пивоварни. — Государство же хочет просто стричь. Идет бесконечная игра в кошки-мышки. ЕГАИС, счетчики, теперь марки. В итоге приходится работать в серую или закрываться. Иначе нереально. Причем налоги у нас для пивоваров выше, чем в Европе или Америке, и это в кризис.

Предполагаемые доходы Усманова от нового бизнеса пока оценить сложно. Но вряд ли один из богатейших россиян стал бы ввязываться в это дело ради какой-нибудь пары миллиардов.

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