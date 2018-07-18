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Праздник в честь 100-летия Красной Армии и 70-летия образования Китая прошел в Сокольниках
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Праздник в честь 100-летия Красной Армии и 70-летия образования Китая прошел в Сокольниках 

Управа района Сокольники 2 часа назад
В ПКиО «Сокольники» состоялась презентация международного проекта «Небо Китая».
Организаторами мероприятия выступили Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей Москвы в ВАО, депутаты СД МО Сокольники Л. Коврикова и А. Афанасенков, директор парка «Сокольники» А. Лапшин.
Открыла презентацию президент Фонда развития военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот» Л. Тройникова. Она рассказала, что проект «Небо Китая» посвящен столетию создания Красной Армии и семидесятилетию образования КНР, бережному сохранению общей истории китайского и российского народов, увековечиванию подвига летчиков СССР и авиатехников, защитивших Поднебесную от японской интервенции в 1937 году.
Гости праздника узнали об исторических фактах подвига советских летчиков в Китае и посмотрели концерт с участием творческого ансамбля.
В завершение презентации лицам, оказавшим поддержку в организации мероприятия, выразили благодарность.
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