Праздник в честь 100-летия Красной Армии и 70-летия образования Китая прошел в Сокольниках

В ПКиО «Сокольники» состоялась презентация международного проекта «Небо Китая». Организаторами мероприятия выступили Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей Москвы в ВАО, депутаты СД МО Сокольники Л. Коврикова и А. Афанасенков, директор парка «Сокольники» А. Лапшин. Открыла презентацию президент Фонда развития военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот» Л. Тройникова. Она рассказала, что проект «Небо Китая» посвящен столетию создания Красной Армии и семидесятилетию образования КНР , бережному сохранению общей истории китайского и российского народов, увековечиванию подвига летчиков СССР и авиатехников, защитивших Поднебесную от японской интервенции в 1937 году. Гости праздника узнали об исторических фактах подвига советских летчиков в Китае и посмотрели концерт с участием творческого ансамбля. В завершение презентации лицам, оказавшим поддержку в организации мероприятия, выразили благодарность.