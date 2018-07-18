Ещё
Ямал попал в список регионов с низким уровнем безработицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямал попал в список регионов с низким уровнем безработицы 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Такие данные приводи агентство «РИА Рейтинг». Согласно материалам исследования, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа вошли в топ-5 регионов, где наблюдается самый низкий показатель безработицы. Так, в январе-мае 2018-ого на Ямале равен двум процентам. В Югре показатель составляет два целых четыре десятых процента. В рейтинге регионы заняли третье и четвертое места соответственно. При этом самый низкий показатель — в Москве, самый высокий — в Республике Ингушетия.
Что касается Ноябрьска, то по данным специалистов Центра занятости, с начала года в ведомство обратились 838 человек. Статус безработного имеют почти три сотни горожан.
«Каждый год в летний период количество безработных снижается, то есть это нормальная ситуация для нашего северного региона. Люди летом уезжают в отпуск и естественно с учета снимаются. осенью вернутся, начнут опять возвращаться», — рассказала «Ноябрьск 24» начальник отдела специальных программ и аналитической работы Центра занятости Елена Пучко. Добавим, работодателями сейчас заявлено больше тысячи вакансий. Однако спроси существенно разнится с предложением. На учёте в основном стоят граждане с низкой квалификацией, либо те, у кого вообще нет образования, а также люди с ограничениями к определённым видам деятельности по медпоказаниям и инвалиды. Работодателям же нужны высококвалифицированные сотрудники. «Большая потребность сейчас в медицинском персонале, в среднем медперсонале, в рабочих профессиях высокой квалификации, это машинисты, слесари, водители, много вакансий для поваров», — пояснила Пучко.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Еще четыре человека на Ямале пострадали от укусов клещей В больнице Ноябрьска скончалась онкобольная модель Виталина Афанасова Камеры ЕДДС зафиксировали еще один лесной пожар рядом с Ноябрьском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной186
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа104
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры176
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа216
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»44
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение