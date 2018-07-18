Ямал попал в список регионов с низким уровнем безработицы

Такие данные приводи агентство «РИА Рейтинг». Согласно материалам исследования, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа вошли в топ-5 регионов, где наблюдается самый низкий показатель безработицы. Так, в январе-мае 2018-ого на Ямале равен двум процентам. В Югре показатель составляет два целых четыре десятых процента. В рейтинге регионы заняли третье и четвертое места соответственно. При этом самый низкий показатель — в Москве , самый высокий — в Республике Ингушетия

Что касается Ноябрьска, то по данным специалистов Центра занятости, с начала года в ведомство обратились 838 человек. Статус безработного имеют почти три сотни горожан.

«Каждый год в летний период количество безработных снижается, то есть это нормальная ситуация для нашего северного региона. Люди летом уезжают в отпуск и естественно с учета снимаются. осенью вернутся, начнут опять возвращаться», — рассказала «Ноябрьск 24» начальник отдела специальных программ и аналитической работы Центра занятости Елена Пучко. Добавим, работодателями сейчас заявлено больше тысячи вакансий. Однако спроси существенно разнится с предложением. На учёте в основном стоят граждане с низкой квалификацией, либо те, у кого вообще нет образования, а также люди с ограничениями к определённым видам деятельности по медпоказаниям и инвалиды. Работодателям же нужны высококвалифицированные сотрудники. «Большая потребность сейчас в медицинском персонале, в среднем медперсонале, в рабочих профессиях высокой квалификации, это машинисты, слесари, водители, много вакансий для поваров», — пояснила Пучко.