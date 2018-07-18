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Журналист представил свою версию конфликта с Кирьяковым
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Журналист представил свою версию конфликта с Кирьяковым 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Sports.ru
Журналист Игорь Рабинер прокомментировал свою стычку с известным российским тренером Сергеем Кирьяковым.
"Правда ли, что я назвал его «пи**расом»? Это слово было уже после удара. Не до. Можешь пообщаться со всеми людьми, которые знают меня. Абсолютно все скажут, что в спокойной обстановке таких слов в моем лексиконе нет. Я со всеми нормально общаюсь и не перехожу на обсценную лексику, если меня к этому не вынуждают. Я никогда не ругаюсь матом без серьезного повода.
Я на полном расслабоне спускался из студии, увидел Кирьякова и даже руку ему протянул, потому что тот материал выпал из головы. Я помнил, что когда-то его покритиковал, но никаких подробностей в памяти не сохранилось.
Я протянул руку. Он ее не пожал, сказал: «Ничего не хочешь мне сказать?». Я ответил: «А что я должен говорить?». Сразу понял, что речь идет о том материале. Не сказал, что не собираюсь извиняться. А сказал: «Все я правильно тогда написал». После этого последовал удар, к которому я оказался абсолютно не готов. Такое даже в голову не могло прийти.
По-моему, была фраза от него вроде «Я сейчас тебя **** (ударю)» — «Ну попробуй». Но даже в эту секунду я об этом не подумал. Посчитал, что пустая угроза. А он действительно ударил. Я попытался ответить, но там уже растащили", — приводят слова Рабинера российские СМИ.
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