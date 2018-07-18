В Петербурге могут перейти на новый принцип строительства метро

В конце минувшей недели в Смольном состоялось совещание по вопросу создания офиса для осуществления функций проектирования и строительства метрополитена в Санкт-Петербурге

В совещании приняли участие руководители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитета по транспорту, представители СПб ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», СПб ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса», эксперты из состава Группы «Ускорение „Акселерейшн“.

Основная цель перехода на новые принципы управления — повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, обеспечение взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми в рамках использования единых подходов проектного управления, достижение высокого качества проектных, строительно-монтажных работ и строительного контроля на объектах строительства транспортной инфраструктуры.

Первым шагом должно стать создание на базе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры ведомственного проектного офиса по строительству и реконструкции объектов метрополитена. В дальнейшем в рамках проектного офиса планируется внедрение информационных технологий управления проектами и проектирования объектов, включая использование цифровых моделей объектов (BIM-технологии).

Предполагается, что в структуру офиса будут включены группа планирования и контроля реализации, а также рабочая группа. В эту группу войдут представители исполнительных органов власти, подрядчика по строительству, проектной и эксплуатирующей организации, общественных организаций. Функциональным заказчиком проектов будет выступать СПб ГКУ „Дирекция транспортного строительства“.

Данная структура управления при реализации проектов позволит обеспечить более эффективную эксплуатацию построенных объектов метрополитена, четко разграничить ответственность, в том числе за своевременный ввод объекта в эксплуатацию, а также ускорит процесс закрепления объекта на праве хозяйственного ведения посредством регламентированного взаимодействия участников проектных групп.

Профильным ведомствам поручено проанализировать трехлетний план (2019 — 2021 гг.) проектирования и строительства объектов метрополитена.