Пока российский рынок грустит, американский хайтек бьет рекорд

В рамках вчерашней американской торговой сессии биржевой высокотехнологичный индекс NASDAQ в очередной раз обновил свой исторический максимум. Пузырь в секторе хайтека продолжает надуваться и лопнет он уже в ближайшие месяцы. Если раньше этот индекс тащили вверх около 50 компаний, то за последние 2-3 недели обновляли свои максимумы около 20 компаний, а в последние дни таких компаний осталось всего пять. Инвесторов даже не испугал не очень позитивный отчёт компании Netflix , и складывается такое ощущение, что скоро NASDAQ будут тянуть вверх только одной компанией — Amazon , мультипликатор P/E которой уже равен почти 300. Главный драйвер роста американского рынка — это по-прежнему байбеки, но скоро, точнее, уже в августе, ликвидность закончится.

Позитивных новостей в торговой войне между Китаем США пока нет и, похоже, Америка скоро активирует новую порцию торговых пошлин для китайских товаров. Меж тем, Народный Банк Китая продолжает плавно ослаблять юань, что оказывает давление не только на драгоценные металлы, но и на промышленные. Сам же китайский биржевой индекс четвёртый день подряд показывает снижение, при этом на европейских площадках пока царят позитивные настроения, и индексы там прибавляют сегодня по 0.5%.

Российский фондовый рынок на фоне опасения введения новых санкций и снижающихся цен на сырьё падает сегодня третий день подряд. Конечно, на индекс давят и дивидендные отсечки, но главный «паровоз» рынка — Сбербанк , тоже падает в последние дни, сегодня его акции теряют ещё 1.7%. Российский рублёвый индекс Московской биржи сегодня теряет 0.75% и уже торгуется ниже уровня поддержки 2300 пунктов. Российский валютный индекс РТС в первой половине дня теряет 1.8% и торгуется вблизи отметки 1145 пунктов. Сегодня закрытие реестра прошло по акциям Сургутнефтегаза Газпрома , который падает на 5%.

С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу выглядит негативной. Индекс развернулся и держит путь к отметке 2200 пунктов.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТА

Индекс промышленных металлов продолжает своё безоткатное падение из-за снижения курса китайского юаня и растущих рисков замедления мировой экономики. Сегодня индекс теряет ещё 0.7%. Цена тройской унции золота сегодня теряет ещё 0.5% и торгуется вблизи отметки 1220 долларов. Очень важный уровень поддержки по золоту находился на отметке 1240$, его пробой открыл дорогу к целям 1200 и даже 1150 долларов. Сегодня цена нефти марки Brent показывает скромное восстановление на 0.2% после вчерашнего падения на 1.5%. Пока цене удаётся удерживаться вблизи отметки 72$ за баррель, но технический уровень расположен на отметке 70$ и 65$.

На глобальном валютном рынке продолжается давление на китайский юань, что приводит к росту американского доллара. Сам индекс доллара (DXY) сегодня растёт ещё на 0.4% и торгуется на отметке 95 пунктов, при этом ключевая валютная пара евро-доллар теряет 0.4% и приближается к отметке 1.16. Российский рубль в паре с долларом сегодня теряет уже 1% и торгуется вблизи отметки 63.1.

ПРОГНОЗ

Для российского фондового рынка внешний фон продолжает ухудшаться, в любой день должна начать корректироваться Америка. Покупать акции сейчас не стоит. Ждём более низких уровней.