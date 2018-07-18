Скучный интерьер? Попробуйте текстурирование стен!

Деревянные панели

При оформлении стен, скажем, в гостиной или спальне с таким материалом как дерево нужно быть максимально осторожным. Комната, декорированная одинаковыми вертикальными панелями, напоминает разве что балконы, оббитые вагонкой, откуда-то из 90-х. А если вот так — «елочкой», с использованием нескольких хорошо сочетающихся тонов и эффекта старой амбарной доски — то получается хорошо продуманный акцент, мгновенно меняющий геометрию комнаты. Прелестные изъяны

Кто сказал, что стены должны быть обязательно ровными? Ничего они не должны! Зачем убиваться со штукатуркой, стремясь к идеальной гладкости стекла, если можно просто покрасить поверхность и наслаждаться ее первозданным рисунком? Или выровнять лишь часть стены — тут уж как вашей душе угодно. Декоративная штукатурка

Здесь все просто. Выбираете раствор нужного цвета и консистенции и с помощью специальных техник и инструментов создаете один из многочисленных эффектов. Декоративная штукатурка позволяет сделать волны и борозды, сымитировать поверхности камня, песка или бетона. В ход пускается все, что есть под рукой — валики, терки, щетки, металлические губки для посуды и даже веники. Но здесь, конечно, нужны навыки — так что лучше всего доверить это дело профессионалам. Сочетание материалов

Вносим немного эклектики в интерьер, сочетая в оформлении стен фанеру, половые доски и обои с ярким ботаническим принтом. Звучит сложно и запутанно? Возможно, но на деле столовая заиграла новыми красками, а дозированное применение активного рисунка сделало комнату визуально объемнее. Молдинги С помощью молдингов, окрашенных в цвет стен можно добиться интересных визуальных эффектов, выстроить любые геометрические формы, интересно оформить семейные фотографии, картины, зеркала и бра. Стена становится продолжением мебели или самостоятельным элементом дизайна.

Посмотрите, как изменился скучный и однообразный кабинет после ремонта. Комнату просто не узнать!Терраццо

Терраццо — один из главных трендов в дизайне интерьеров последних двух лет. Слово иностранное, незнакомое. Давайте разбираться, что же это такое. Прочный материал, состоящий из цемента с добавлением частиц натуральных камней и стекла, изначально задумывался, как вариант недорого пола. Сегодня терраццо используется для изготовления кухонных фасадов, светильников и другой мебели и аксессуаров для дома. Дизайнеры перенесли терраццо с пола на стены и даже на потолок.

Смотрится красиво, дорого и оригинально. Мозаичный рисунок можно выбрать по своему вкусу, вкрапления бывают мелкими и частыми или крупными и редкими. В состав смеси входят гранитная и мраморная крошка, частицы доломита, кварцевого песка, лазурита и других минералов.