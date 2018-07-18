Экстремист из Бабаевского района отделался штрафом

Административным штрафом наказал суд жителя Бабаевского района. Мужчину подозревали в экстремизме.

Как сообщает областная прокуратура, подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети запись, содержание которой считается экстремистской. Она находилась в открытом доступе, прослушать, скачать и поделиться ею мог любой желающий.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Производство и распространение экстремистских материалов». Суд признал экстремиста виновным и наказал штрафом.