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Экстремист из Бабаевского района отделался штрафом
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Экстремист из Бабаевского района отделался штрафом 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Административным штрафом наказал суд жителя Бабаевского района. Мужчину подозревали в экстремизме.
Как сообщает областная прокуратура, подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети запись, содержание которой считается экстремистской. Она находилась в открытом доступе, прослушать, скачать и поделиться ею мог любой желающий.
В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Производство и распространение экстремистских материалов». Суд признал экстремиста виновным и наказал штрафом.
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