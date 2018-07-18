Штефан Тойхерт: BMW стремится выходить за пределы привычного

Новый гендиректор «BMW Group Россия » Штефан Тойхерт возглавляет компанию лишь с 1 марта 2018 года, но с нашей страной знаком давно: в 2010–2013 годах он уже занимал здесь пост директора по продажам. Затем были Мюнхен и Бангкок , и вот он опять в России — второй после родной Германии стране, про которую он может сказать, что снова сюда вернулся.

В своем первом интервью на новой должности, которое он дал агентству ТАСС , Тойхерт рассказал о новинках BMW, ситуации на российском рынке и трендах мирового автопрома, а также о том, почему московский каршеринг — самый прогрессивный в мире.

— Какова динамика продаж по итогам первого полугодия 2018 года?

— Во-первых, признаюсь, я очень рад вернуться в Россию и возглавить компанию. Глядя на цифры, могу сказать, что у нас достаточно хорошие результаты. В целом рынок растет, премиум-сегмент вырос на 4,4% (в сравнении с первым полугодием 2017 года — прим. ТАСС), и на этом фоне результаты «BMW Group Россия» выглядят замечательно. Если посмотреть по брендам, то BMW растет на 16,6%, MINI — еще больше, на 58,5%.

Лидер продаж по бренду BMW — 5-я серия, далее следует BMW X5, BMW 3-ей серии, BMW X3, замыкает пятерку лидеров BMW X6.

Премиальный сегмент российского автомобильного рынка растет медленнее, чем автомобильный рынок в целом. Как я говорил, сейчас рост в премиуме составляет всего 4,4%, а в течение всего прошлого года он показывал отрицательный рост. Нам удается расти значительно больше и, значит, занимать большую долю на премиальном рынке.

Если говорить в количественном выражении, то продажи MINI составили 1102 автомобиля, что на 408 автомобилей больше результата первого полугодия 2017 года. По BMW цифры более значительные: 16 989 автомобилей за первое полугодие, то есть мы наблюдаем прирост в 2418 автомобилей.

Мы знаем, что в России любят быструю езду, любят быстрые и мощные автомобили, и для нас в этом плане хороший показатель — успехи направления спортивных автомобилей BMW M.

BMW M5 с полным приводом, который вышел на российский и мировой рынок в этом году, показывает высокие результаты, очень значимые для этого сегмента. В общей сложности продажи автомобилей BMW M растут на 30%, и, конечно, с приходом новых моделей мы увидим дальнейшую поддержку развития этого сегмента наших продаж.

В мотоциклетном сегменте рост составил 16,8%: мы продали 1156 мотоциклов. Лидером продаж традиционно является BMW R1200GS, это наш большой «Гусь». В то же время мы видим потенциал в новом для себя сегменте — менее 500 кубических сантиметров. Здесь отличные цифры продаж показал BMW G310R и G310GS — наши новые мотоциклы, с которыми мы впервые вышли в этот сегмент.

— Вы видите хорошие перспективы для мотоциклов с объемом двигателя до 500 кубических сантиметров именно в России или в мире в целом?

— В принципе, это мировая тенденция. Мы впервые на глобальном рынке вышли в сегмент мотоциклов с кубатурой меньше 500. Если говорить про Россию, то здесь тоже любят активную езду на мотоцикле, спортивную езду. Мотоциклы BMW известны своей управляемостью — как городской, так и спортивной. Но ключевой наш сегмент, наша, скажем, визитная карточка, — это, конечно, направление мотоциклов GS, то есть мотоциклов для любых типов покрытий, что очень актуально для передвижения по российским дорогам в городах и в путешествиях между ними.

Новые модели: машины едут сами

— В каком направлении происходит развитие новых технологий в современных автомобилях?

— Глобальных трендов три. Первый и, наверное, самый явный — электрификация. Электромобили все больше востребованы и приобретают все новых поклонников по всему миру. Второе направление — автономное вождение и различные технологии поддержки водителя во время движения. Появляется больше сенсоров, систем, помогающих управлять автомобилем, особенно в области безопасности и большего комфорта передвижения. И третье направление, в котором BMW лидирует уже более десяти лет, — Connected Cars: связь автомобиля с окружающей средой, со смартфонами, поддержка тем самым пассажира и водителя, удобство поиска, навигация.

— Каких новинок ждать от BMW в этом году?

— Мы находимся в активной фазе вывода на рынок новых моделей. За 18 месяцев, если брать период с ноября 2017 года, мы покажем на рынке 18 новых автомобилей. Это самая масштабная для BMW Group презентация новых автомобилей за последние годы.

В этом году ключевой моделью, которая уже полностью вышла на российский рынок, был BMW 5 серии, затем мы вывели на рынок BMW X2. 14 июля во всех дилерских центрах был представлен новый BMW X4. Следующие модели, которые мы увидим к концу года, — это ключевые для нас автомобили: новый BMW X5 и затем BMW 8-й серии — автомобиль в новом для нас сегменте, в котором мы ранее не присутствовали.

Новый BMW X4 мы выводим на рынок с четырьмя двигателями: это 20d, 20i, 30i и заряженная версия M40i. Цены начинаются с 3 млн 350 тыс. рублей. У BMW X5 будет четыре версии моторов: это дизельный 30d, бензиновые 40i и 50i, а также мощная дизельная M Performance версия BMW X5 M50d. Цены на новый BMW X5 стартуют с 4 млн 590 тыс. рублей.

Самые новые технологии, развитые, на наш взгляд, в такой степени, чтобы быть презентованными в автомобилях, будут представлены в BMW M5 и BMW 8-й серии. Среди них будут в том числе новшества в области систем помощи водителю: эти автомобили смогут двигаться автономно достаточно долго, на большие расстояния и в различных условиях, в том числе в городских. Из-за чисто юридических аспектов руки все же необходимо держать на руле или буквально двумя пальцами дотрагиваться до него, но автомобиль рулит, тормозит, разгоняется, держит себя в полосе, перестраивается — все делает сам.

— Насколько серьезна проблема неотрегулированного законодательства в этом вопросе?

— Проблема с автономным вождением лежит в юридической и страховой областях, а также в области моральных вопросов. Это касается не только России, на глобальном уровне эти вопросы тоже до сих пор не решены. И я уверен, что нам понадобится еще несколько лет для того, чтобы получить все необходимые ответы, в особенности с юридической точки зрения.

Конечно, вопрос в том числе и технологический: каким образом предотвращать ошибки. Потому что не только автомобили, имеющие новую технологию, должны «общаться» друг с другом: автомобиль должен взаимодействовать и с моделями, не обладающими этой технологией, и с самим городом, в котором необходимо выстроить определенную инфраструктуру. В том числе нужно отрегулировать скорость передачи данных и возможность сопряжения с другими устройствами по каналу 5G, когда обработка данных происходит очень быстро. Когда автомобиль говорит: «Я вижу какой-то объект, что мне с ним делать?» — и обработка этих данных происходит не обязательно внутри автомобиля, дополнительные ответы должна давать городская инфраструктура. И именно в этой области мы видим необходимость развития в ближайшее время.

Кроме того, необходима точная картография, в которой местоположение автомобиля и объектов вокруг него определяется с высокой точностью и обновляется в реальном времени. BMW Group вместе с двумя другими производителями премиальных автомобилей из Германии инвестировали в сервис картографии Here, чтобы получить доступ к высокоточной электронной картографии по всему миру.

Хабаровске может появиться дилерский центр

— Насколько важным становится для BMW рынок подержанных авто на фоне роста цен?

— В последние годы в связи с изменением стоимости рубля по отношению к евро мы были обязаны поднимать цены на наши автомобили. Хотя если взять цены в евро сейчас и цены, которые были в 2014 году и ранее, автомобили стали даже дешевле.

Мы стараемся избегать резкого повышения цен, которое могло бы сказаться на наших клиентах. Согласно «Автостату», в этом году цены на автомобили выросли в среднем на 7,4%, а мы за этот же период подняли цены только на 2,5%. Это необходимый процесс, но для нас важно, чтобы он проходил постепенно.

В сегменте новых автомобилей тренд уходит в сторону дигитализации и онлайн-продаж, так что общение с клиентом будет постепенно переходить в интернет. А вот обслуживание автомобиля останется приоритетом встречи в дилерском центре. Именно поэтому этот сегмент важен для нас. Мы уверены, что именно здесь находится большой потенциал роста для доходов дилерских центров.

Что касается подержанных автомобилей, то, например, на развитом рынке Германии на каждый новый автомобиль в дилерском центре приходится 1,2 проданных подержанных автомобиля, а в России — всего 0,3. Потенциал тут не только в количестве проданных автомобилей, но и в количестве клиентов, которых мы можем привлечь. Поэтому мы подходим к развитию этого направления комплексно. Это не только предложение новых удобных форматов выбора, но и поддержка со стороны BMW Банка, предложение различных банковских продуктов, в том числе лизинга, кредитов, других форм поддержки.

— Как будет развиваться дилерская сеть? В сторону увеличения количества дилерских центров? Или будут усиливаться действующие?

— Россия — самая большая страна в мире, и присутствие в ключевых городах сейчас — это уже наша гордость. Тем не менее мы видим и потенциал для развития. Например, для покупки нового автомобиля человек готов поехать и за 300 километров. В вопросах обслуживания автомобиля или выбора подержанной модели клиент предпочел бы этого избежать. Ему важно, чтобы качественный сервис и обслуживание можно было бы получить ближе к дому. Именно здесь мы и хотим развиваться, так как видим потенциал в открытии новых точек, официальных сервисных центров.

На данный момент концерн BMW Group в России представлен 58 полноценными дилерскими центрами и пятью официальными сервисными центрами. Также у нас присутствует 16 дилерских центров MINI и 17 дилерских центров BMW Motorrad (мотоциклы BMW — прим. ТАСС).

— Самый восточный центр — во Владивостоке , ближайший к нему — в Иркутске . Но на востоке страны расстояния большие даже по российским меркам. Будете открывать там новые точки?

— Мы видим движение правительства в сторону поддержки и развития экономики Дальнего Востока и, конечно, приветствуем это, потому что чем больше там производств, тем больше развивается бизнес, тем больше мы видим там клиентов. Действительно, территория огромная, и мы присутствуем там только во Владивостоке и Иркутске. Есть город Хабаровск, который, как мне кажется, очень привлекателен, и в будущем мы можем рассматривать нашу заинтересованность в развитии бизнеса в этом городе.

С удовольствием скажу о нашем дилере во Владивостоке. Несмотря на то, что он открылся недавно, он очень хорошо развивается, и мы уверены, что можем развивать сотрудничество именно с ним. Наш бренд хорошо представлен благодаря партнерству с этим дилером.

— Как вы намерены развивать производство в России? Когда появится завод полного цикла в Калининграде , о котором много говорили? Пойдет ли BMW на другие российские площадки?

— Наше производство присутствует в России с 1999 года, мы — первый немецкий производитель премиальных автомобилей, который пришел в Россию и открыл здесь сборочное производство. И мы считаем, что благодаря большой истории присутствия компании в Калининграде и привлекательной инвестиционной политике, которую мы видим со стороны регионального правительства, Калининград является подходящим местом для строительства потенциального нового завода. Как известно, мы сейчас находимся в стадии переговоров в рамках специнвестконтракта со всеми вовлеченными сторонами по возможному будущему открытию завода. Мы в активной фазе переговоров, тем не менее они на данный момент не закончились. Как только мы получим какие-то данные, как будут какие-то новости или мы придем к какому-то финальному соглашению, мы с удовольствием об этом расскажем. К сожалению, сейчас та фаза, которая длится несколько месяцев и будет длиться еще достаточно долго, и сказать что-то новое мы не сможем.

Клиент не всегда стремится владеть автомобилем

— Чем еще компания намерена привлекать новых клиентов и удерживать старых?

— Как известно, компании BMW уже 102 года, и мы хорошо понимаем премиальный автомобильный рынок и рынок в области предоставления услуг по мобильности, по передвижению в городах, между городами. И в этой связи, в особенности из-за последних трендов развития цифровых услуг и в принципе дигитализации, мы считаем, что здесь лежит большой потенциал качественно улучшить наши взаимоотношения с клиентом.

Для нас сейчас действительно важен фокус на удовлетворение интересов клиентов. Мы вместе с дилерами запускаем процессы, которые могут улучшить наши взаимоотношения с клиентом и те сервисы, которые мы предлагаем. Нам важно стремиться выходить за пределы привычного и предоставлять высокое качество обслуживания во всех точках пересечения между брендом и клиентом, а также разговаривать с клиентом в том формате и тем языком, к которым он привык.

Мы умеем хорошо продавать новые автомобили, мы предоставляем очень высокий уровень сервисного обслуживания — это действительно и быстро, и качественно. Но мы считаем, что есть потенциал для выхода за пределы этих стандартных взаимоотношений. Большая часть этого развития взаимоотношений с клиентом лежит в области наших представлений о том, как думает клиент, как он мыслит.

Мы видим большой приток молодых людей, которые необязательно хотят владеть автомобилем, для них это не такая большая ценность. Ценностные характеристики заметно поменялись. В каршеринге человек выбирает, на каком автомобиле ехать, он сам решает, какие ощущения от вождения он хочет получить. Поэтому мы хотим быть хорошо представлены в этом направлении, чтобы человек выбирал именно нашу философию подхода к передвижению по городу. Мы не просто предоставляем средство передвижения — мы считаем, что наша роль шире и лежит в области предоставления решений по индивидуальной мобильности: как передвигаться и как это делать максимально комфортно. У нас есть все продукты в этой области, и мы хотим развиваться в новых возможностях взаимоотношений с клиентом, которые лежат не только в области продаж и обслуживания автомобиля.

Когда я вернулся в Россию, я был очень удивлен, увидев здесь такое мощное развитие каршеринга. Те цифры, которые мы видим сейчас, — это самый быстрый рост этого направления, наверное, в мире, и меня он действительно впечатляет. И это касается не только сегмента массовых автомобилей, которые, конечно, занимают большую долю. Здесь есть потенциал и для премиальных автомобилей. Мы уже давно начали сотрудничать с каршеринговыми компаниями, там присутствуют не только классические автомобили с бензиновым и дизельным двигателем, но и электрические модели. Этот сегмент нам интересен, мы видим в нем потенциал.

Беседовал Руслан Салахбеков