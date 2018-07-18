Названы страны, куда детей чаще всего отправляют лететь одних

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал заказы авиабилетов, оформленные для перелета одного пассажира в возрасте до 18 лет с вылетом в течение июня-августа и составил рейтинг направлений, по которым дети чаще всего летают одни.

В соответствии с российским законодательством, авиакомпании могут перевозить детей без сопровождения взрослых уже в возрасте от двух лет, однако минимальная возрастная планка устанавливается правилами каждого перевозчика, которые также могут взимать за услугу дополнительную плату.

О необходимости отправить ребенка одного авиакомпанию нужно уведомить заранее и подписать заявление. Сопровождение детей предлагают и крупные аэропорты, сотрудники которых готовы помочь ребенку с прохождением предполетных процедур и довести до посадки в самолет.

А вот пассажир старше 12 лет в авиации считается взрослым, для его самостоятельного путешествия уже не требуется дополнительных формальностей за исключением нотариального согласия родителей на выезд за границу.