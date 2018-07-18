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Названы страны, куда детей чаще всего отправляют лететь одних
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Названы страны, куда детей чаще всего отправляют лететь одних 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал заказы авиабилетов, оформленные для перелета одного пассажира в возрасте до 18 лет с вылетом в течение июня-августа и составил рейтинг направлений, по которым дети чаще всего летают одни.
Лидером рейтинга стала Великобритания. На эту страну приходится почти треть приобретенных для не достигших совершеннолетия пассажиров билетов. Второе место заняли Соединенные Штаты Америки, третье — Германия. Замкнули пятерку Чехия и Израиль. Также в десятку вошли Испания, Болгария, Мальта, Италия и Турция.
В соответствии с российским законодательством, авиакомпании могут перевозить детей без сопровождения взрослых уже в возрасте от двух лет, однако минимальная возрастная планка устанавливается правилами каждого перевозчика, которые также могут взимать за услугу дополнительную плату.
О необходимости отправить ребенка одного авиакомпанию нужно уведомить заранее и подписать заявление. Сопровождение детей предлагают и крупные аэропорты, сотрудники которых готовы помочь ребенку с прохождением предполетных процедур и довести до посадки в самолет.
А вот пассажир старше 12 лет в авиации считается взрослым, для его самостоятельного путешествия уже не требуется дополнительных формальностей за исключением нотариального согласия родителей на выезд за границу.
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