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Безумные акции художника заставили чиновников починить дорогу в Самаре
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Безумные акции художника заставили чиновников починить дорогу в Самаре 

360tv.ru 2 часа назад
Власти Самары обещали отремонтировать дорогу после того, как местный художник Лев Ушаков, пытаясь привлечь внимание к проблеме, начал сажать там картошку и устраивать балетные выступления. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.
Местные власти неоднократно игнорировали жалобы жителей. Вместо ремонта они просто засыпали образовавшиеся на дороге ямы, прозванные в народе лунным кратерами, асфальтом. Спустя несколько дней все вставало на круги своя.
Ушаков решил подойти с юмором к этой проблеме. В мае он высадил в пробоинах четыре килограмма картошки, назвав свою акцию «Дачный сезон». Потом пригласил балерину, которая станцевала на дороге. По словам активиста, это было сделано для того, чтобы привнести красоту, которой давно не было в этих краях.
Когда начнется реконструкция дороги, доподлинно неизвестно, но по информации местного издания 63.ru, работы стартуют в 2019 году и пройдут в два этапа. Предполагается, что после ремонта она будет четырехполосной и благоустроенной. Здесь появятся тротуары, остановки и освещение.
В Красноярске молодежь из трудового отряда главы города (ТОГГ) начала облагораживать трансформаторные будки. Их разрисуют красками и баллончиками.
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