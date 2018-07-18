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Штат дорожного патруля увеличат до 60 экипажей в столице
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Штат дорожного патруля увеличат до 60 экипажей в столице 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Поселения Мосрнетген
Фото: архив
Штат дорожного патруля увеличат до 60 экипажей до конца 2018 года. Об этом стало сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» 18 июля.
— На данный момент в штате патруля — 25 экипажей. Мы планируем увеличить их количество до 60 машин, — прокомментировал руководитель Центра организации дорожного движения Вадима Юрьев.
Он добавил, что специалисты проведут мониторинг ситуации в городе. Они будут регулировать дорожное движение и помогать сотрудникам экстренных служб на месте чрезвычайных ситуаций.
Как сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва», специалисты дежурят ежедневно.
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