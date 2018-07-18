Модные шторы-2018: главные тренды и фото

Мода на текстиль для дома, в том числе на шторы, меняется вместе с изменением интерьерной моды вообще. Тенденции тут по сравнению со сменой трендов в одежде не такие скоротечные, но довольно явные. В целом дизайнеры констатируют, что сейчас в моде более спокойные и простые шторы, чем прежде. Однако простота тоже может быть роскошной, а минимализм не означает полного отсутствия декора.

Фото: @modalizaperde

Обратите внимание на то, что как и в случае с одеждой, в интерьере необязательно и даже не нужно стараться воплотить все тренды сразу. Слишком много модных акцентов в одном образе — и в одной комнате — выглядят, как правило, чрезмерно, не давая ощущения гармонии. Чтобы интерьер был и актуальным, и сбалансированным одновременно, лучше выбрать 1-2 тренда и придерживаться их.

Итак, главные модные тренды-2018 для штор:

1. Натуральность и экологичность

Это касается как материала, из которого сшиты шторы, так и цвета ткани. В моде шторы из плотного тяжёлого или полупрозрачного хлопка, из льна, сатина, бамбука. Актуальны в том числе несколько грубоватые, неровные, интересные текстуры, ткани, выделкой имитирующие домотканые полотна, рогожку, несколько рустикальные, акцентирующие простоту и природность материалы. Цвета — естественные, природные, спокойные. Принты и рисунки — либо несложные (например, полоска, геометрический орнамент) либо — растительные, без резких контрастов. Такие шторы подойдут для интерьера в минималистичном стиле, в скандинавском стиле, для комнаты с элементами этники или бохо. При выборе хорошей ткани для штор такая простота будет смотреться и выдержанно, и современно.

Фото: @family_stores_and_twinkle

Фото: @margaritaventuradecoracion

Фото: @fabrics_etc_hong_kong

Фото: @budgetblindssouthetobicoke

Фото: @linentexture

Фото: @everestfurnituredxb

Фото: @dimakishome

2. Шик и роскошь

Тренд, противоположный первому, при этом в моде для штор (и интерьера вообще) не менее актуальный. Однако современная роскошь всё же более спокойна, чем она же лет 5-10 назад. Сегодня шикарные шторы — это не помпезность и вычурность, а в первую очередь роскошная ткань и идеальное качество исполнения. Если вы хотите добавить шика в ваш интерьер, выбирайте для штор, например, хороший бархат, велюр, шенилл (жаккард со сложным рисунком плетения), натуральный шёлк, и будьте готовы потратиться на материал. Дешёвые ткани, особенно — имитирующие хорошие и дорогие, как правило, выглядят не роскошно, а наоборот. От слишком блестящих тканей лучше отказаться. В моде — мягкий матовый блеск. Также стоит обратить внимание на то, что в моде однослойные решения: даже роскошные тяжёлые шторы сегодня не комбинируют, например, с тюлем, а оставляют соло. Вариант — комбинация с полупрозрачной римской шторой. Роскошные шторы подойдут для классического интерьера, интерьера с элементами ар-деко, бохо-шика.

Фото: @sewunordinarydrapery

Фото: @ellinisinteriors

Фото: @id2go.official

Фото: @litvinova_designer

Фото: @kahkeshanidesignco

Фото: @thathomestyle

Фото: @sarahlouisecurtains

3. Функциональность и минимализм

Шторы — не только декоративный элемент интерьера, но не в последнюю очередь — функциональный. Задача их — скрывать окна от ненужных взглядов, рассеивать или полностью перекрывать яркий свет, сохранять тепло в холодное время. Практичность тоже в моде. Если для вас она важна, перед выбором штор подумайте, какие функции они будут выполнять. В случае, когда вам нужно лишь рассеять прямые солнечные лучи и немного замаскировать окна, можно выбрать полупрозрачную римскую или рулонную штору или тонкие светлые занавеси, скрывающие всё окно, например, из полупрозрачного же хлопка. Если вам нужна темнота, например, для дневного, утреннего сна или просмотра кино без бликов, выбирайте светонепроницаемую ткань black out. От сквозняков в холодное время года спасут тяжёлые, плотные, длинные шторы. Простые, но функциональные шторы способны вписаться почти в любой интерьер, от классики с уклоном в винтаж до современного минимализма.

Фото: @abc_blinds

Фото: @glace.interior

Фото: @gfriedcarpets

Фото: @family_stores_and_twinkle

Фото: @elluxury_

4. Модные цвета

Официально в 2018 году в моде:

— горчичный и оттенки жёлтого;

— лиловый, баклажановый и другие оттенки сирени;

— спокойный розовый, как холодного, так и тёплого тонов;

— бордо и шоколадный;

— а также сочно-красный, светло-синий, холодный зелёный и светло-бежевый.

Эти тона предлагается сочетать с оттенками бежевого, насыщенным синим с уклоном в морской, серо-голубым.

Также в моде металлик — не яркий, а спокойный, полуматовый.

Фото: @vibrant_interiors

Фото: @nilaysdesign

Фото: @khumar_interiors

Фото: @homeideasbyfereshteh

Фото: @ijiafabrics

Фото: @drapesandpatterns

5. Модная отделка

Тенденции в отделке штор в последние годы тоже склоняются к выдержанности и минимализму. Многослойные, богато декорированные конструкции, вычурные украшения уже не в моде. В моде же:

— вышивка — притом как по вертикальному или горизонтальному краю шторы, так и по всему полотну;

— сочетание разных тканей или отделка из другой ткани;

— кисти, небольшие помпоны, бахрома, тесьма — притом, как по нижнему горизонтальному, так и по вертикальным краям штор или даже по полотну;

— рюши, оборки разной ширины, размеров и количества.

Выбирая отделку, дизайнеры советуют проявлять некоторую осторожность, чтобы не переборщить с декором, уйдя в китч — если, конечно, это не является вашей оригинальной целью.

Фото: @fineinteriorsbynancy

Фото: @family_stores_and_twinkle

Фото: @brimarinc

Фото: @brimarinc

Фото: @marija.budarkevich

Фото: @smartinteriors_stocktonheath

Фото: @markiza_salon

Фото: @velvet_valley

Фото: @irashencova

Фото: @lescalefurnishings

Шторы: что не в моде

Если вы хотите украсить комнату действительно модными шторами, воздержитесь от этих вариантов:

— многослойные шторы;

— синтетический тюль;

— шторы из той же ткани, что чехлы для дивана и кресел, декоративные подушки (при этом шторы в цвет стен как раз в моде);

— горизонтальные металлические жалюзи (лучше выбрать тканевые вертикальные).

Фото: @family_stores_and_twinkle

Фото на превью: worldmarket.com