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Новгородский минздрав не выявил нарушений в действиях врачей после смерти пациентки
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Новгородский минздрав не выявил нарушений в действиях врачей после смерти пациентки 

ТАСС 2 часа назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Новгородской области провело служебную проверку после смерти 44-летней пациентки, дело которой председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль центральному аппарату СК. Минздрав пришел к выводам, что действия врачей не могли повлиять на трагический исход, сообщили в среду в пресс— службе правительства Новгородской области.
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что по предварительным данным, ночью с 7 на 8 июня 2018 года, родственники вызвали скорую помощь к 41-летней женщине, у которой началось обострение заболевания. После осмотра бригада скорой помощи уехала. Через два часа к пациентке снова вызвали скорую, которая доставила ее в больницу, спустя несколько женщина скончалась в лечебном учреждении. Муж погибшей обратился к руководителю регионального Следственного управления, поскольку, по его мнению, госпитализация была проведена несвоевременно.
Региональный минздрав организовал по делу служебную проверку и пришел к выводу, что действия медиков не могли повлиять на ситуацию. Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк отметила, что пациентка страдала рассеянным склерозом, который нередко приводит к тяжелым осложнениям и вылечить его полностью невозможно.
"Прибывший на вызов фельдшер оказал необходимую помощь, которая требовалась по медицинским показаниям. На момент вызова состояние пациента не требовало госпитализации. Изучение ситуации, показало, что и дальнейшие действия медицинских специалистов были верными и время для госпитализации в этом конкретном случае на исход ситуации не могло повлиять", — приводит пресс-служба слова регионального министра.
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