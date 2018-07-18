Новгородский минздрав не выявил нарушений в действиях врачей после смерти пациентки

Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что по предварительным данным, ночью с 7 на 8 июня 2018 года, родственники вызвали скорую помощь к 41-летней женщине, у которой началось обострение заболевания. После осмотра бригада скорой помощи уехала. Через два часа к пациентке снова вызвали скорую, которая доставила ее в больницу, спустя несколько женщина скончалась в лечебном учреждении. Муж погибшей обратился к руководителю регионального Следственного управления, поскольку, по его мнению, госпитализация была проведена несвоевременно.

Региональный минздрав организовал по делу служебную проверку и пришел к выводу, что действия медиков не могли повлиять на ситуацию. Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк отметила, что пациентка страдала рассеянным склерозом, который нередко приводит к тяжелым осложнениям и вылечить его полностью невозможно.

"Прибывший на вызов фельдшер оказал необходимую помощь, которая требовалась по медицинским показаниям. На момент вызова состояние пациента не требовало госпитализации. Изучение ситуации, показало, что и дальнейшие действия медицинских специалистов были верными и время для госпитализации в этом конкретном случае на исход ситуации не могло повлиять", — приводит пресс-служба слова регионального министра.